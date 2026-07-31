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Kultúra

Újra itt a kánikula, a strandon túl hová menjünk kisgyerekkel? – hat árnyékos program Budapesttől maximum 50 percre

Ivándi Szabó Balázs / 24.hu
admin Besenyei Balázs
2026. 07. 31. 21:07
Ivándi Szabó Balázs / 24.hu
A tikkasztó hőségben 1-2-3 éves gyerekekkel nem kirándulni indul az ember, de olykor muszáj lapot húzni tizenkilencre, és kimozdulni otthonról. Vajon lesz árnyék? Tolható a babakocsi? Van pelenkázó? Mit fogunk enni? Meddig bírja a gyerek, mielőtt a világ összes igazságtalanságát a földönfekvésbe sűríti? Összeszedtünk a szülők örömére hat olyan programot Budapest vonzáskörzetében, amelyekkel nem egész napos családi expedícióban kell gondolkodni: bőven elég a 2–3 óra.

Kisgyerekkel kiruccanni a 37 fokba a klimatizált, hűvös lakásból nem a legokosabb döntés, ám előfordul, hogy a csemete tarthatatlan, eszi az ideg a négy fal közt, és muszáj levezetni az esti altatásig az energiákat – ilyenkor a leleményes szülőnek valami váratlant kell húznia. Városnézés aligha jöhet szóba, mert a gyerekeket az ilyesmi érdekli a legkevésbé. Marad a jól bevált strandolás, ha bírja az ember pénztárcája a pancsolással járó egész napos kiadásokat.

De hát mást is lehet csinálni a medencézésen túl Budapest agglomerációjában. Alábbi listánk nem klasszikus programajánló, inkább túlélőkalauz arról, hová érdemes kiszabadulni otthonról, ha mindenképp menni kell, és a túlzsúfolt strandokat szívünk szerint elkerülnénk.

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