Újra itt a kánikula, a strandon túl hová menjünk kisgyerekkel? – hat árnyékos program Budapesttől maximum 50 percre

Kisgyerekkel kiruccanni a 37 fokba a klimatizált, hűvös lakásból nem a legokosabb döntés, ám előfordul, hogy a csemete tarthatatlan, eszi az ideg a négy fal közt, és muszáj levezetni az esti altatásig az energiákat – ilyenkor a leleményes szülőnek valami váratlant kell húznia. Városnézés aligha jöhet szóba, mert a gyerekeket az ilyesmi érdekli a legkevésbé. Marad a jól bevált strandolás, ha bírja az ember pénztárcája a pancsolással járó egész napos kiadásokat.

De hát mást is lehet csinálni a medencézésen túl Budapest agglomerációjában. Alábbi listánk nem klasszikus programajánló, inkább túlélőkalauz arról, hová érdemes kiszabadulni otthonról, ha mindenképp menni kell, és a túlzsúfolt strandokat szívünk szerint elkerülnénk.

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