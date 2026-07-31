Vállal szerzett gól döntötte el az edzőmeccs hangulatú NB I-es meccset

A Kisvárda a 33. percben egy szöglet után került előnybe, Ésik a rövid saroknál talált a kapuba. Bár elsőre fejesnek tűnt, a lefújás után elárulta, hogy a vállalról került a labda a hálóba.
A 20 éves várdai játékosnak ez volt a második élvonalbeli gólja, és az elsőt is a felcsútiak ellen szerezte, még 2024 májusában, de akkor az csak a szépítéshez volt elég a 4-2-es Kisvárda-vereségnél.
A Debrecenben az első fordulóban remekül kontrázó Puskás Akadémiában most is leginkább a Lukács, Németh páros aktívkodott, de most nem sikerült gólra váltani az első félidőben adódó kisebb lehetőségeket.
A kiállítás mindent eldöntött
Rögtön a szünet után a félidőben beállt, a zöld-foki válogatottal a vébén járt Duarte egyenlíthetett volna, ám elpuskázta a helyzetet. A 61. percben aztán minden eldőlt, Mesanovic kapott remek labdát Osztrovkától, ami ügyesen szelídített meg, az indításnál elalvó Ormonde-Ottewill pedig visszahúzta a vendégek bosnyák csapatkapitányát. Antal játékvezető büntetőt ítélt és sárgát adott Ormonde-Ottewillnek, majd a videózás után ezt pirosra változtatta.
A hosszú közjáték nem zökkentete ki Hercet, a szlovák légiós begurította a tizenegyest, így második NB I-es meccsén is eredményes volt.
A hátralévő időben a hazai csapat nem tudta megváltoztatni a meglehetősen hangulattalan – alig volt néző a Pancho Aréna lelátóján – meccs menetét, Lukács még szépíthetett volna a legvégén, ám lövés helyett túlcselezte magát.
NB I, 2. forduló:
Puskás Akadémia FC – Kisvárda Master Good 0-2 (0-1)
Felcsút, Pancho Aréna
v.: Antal
Puskás Akadémia: Lehoczki – Szolnoki, Golla, Harutjunjan, Ormonde-Ottewill – Soisalo (Duarte, 46.), Lukács, Okeke (Varga Zs., 64.), Kern (Orján, 75.) – Németh A. (Nissilä, 75.), Mondovics (Dárdai P., 46.).
Kisvárda: Popovic – Osztrovka, Radmanovac, Chlumecky, Soltész – Melnyik, Mbock – Mesanovic (Matanovic, 80.), Herc (Bíró Be., 80.), Ésik (Szikszai, 72.) – Balogun (Jordanov, 72.).
gól: Ésik (33.), Herc (61., 11-esből)
sárga lap: Kern (65.), illetve Balogun (67.), Melnyik (88.)
piros lap: Ormonde-Ottewill (61.)
A forduló további programja:
szombaton játsszák:
Kispest Honvéd FC – MTK Budapest 19.30
vasárnap játsszák:
Újpest FC – Debreceni VSC 15.45
ETO FC Győr – Nyíregyháza Spartacus FC 18.00
Ferencvárosi TC – Vasas FC 20.15
hétfőn játsszák:
Zalaegerszeg – Paksi FC 18.30
A tabella:
1. Kisvárda Master Good 2 1 1 0 3-1 4
2. MTK Budapest 1 1 0 0 3-0 3
3. Paksi FC 1 1 0 0 4-2 3
4. Nyíregyháza Spartacus FC 1 1 0 0 2-1 3
5. Puskás Akadémia FC 2 1 0 1 2-2 3
6. ETO FC és Vasas 1 0 1 0 2-2 1
8. Kispest-Honvéd FC 1 0 1 0 1-1 1
9. Újpest FC 1 0 0 1 1-2 0
10. Ferencvárosi TC 1 0 0 1 2-4 0
11. Debreceni VSC 1 0 0 1 0-2 0
12. Zalaegerszegi TE FC 1 0 0 1 0-3 0