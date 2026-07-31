Vállal szerzett gól döntötte el az edzőmeccs hangulatú NB I-es meccset

A Kisvárda a 33. percben egy szöglet után került előnybe, Ésik a rövid saroknál talált a kapuba. Bár elsőre fejesnek tűnt, a lefújás után elárulta, hogy a vállalról került a labda a hálóba.

A 20 éves várdai játékosnak ez volt a második élvonalbeli gólja, és az elsőt is a felcsútiak ellen szerezte, még 2024 májusában, de akkor az csak a szépítéshez volt elég a 4-2-es Kisvárda-vereségnél.

A Debrecenben az első fordulóban remekül kontrázó Puskás Akadémiában most is leginkább a Lukács, Németh páros aktívkodott, de most nem sikerült gólra váltani az első félidőben adódó kisebb lehetőségeket.

A kiállítás mindent eldöntött

Rögtön a szünet után a félidőben beállt, a zöld-foki válogatottal a vébén járt Duarte egyenlíthetett volna, ám elpuskázta a helyzetet. A 61. percben aztán minden eldőlt, Mesanovic kapott remek labdát Osztrovkától, ami ügyesen szelídített meg, az indításnál elalvó Ormonde-Ottewill pedig visszahúzta a vendégek bosnyák csapatkapitányát. Antal játékvezető büntetőt ítélt és sárgát adott Ormonde-Ottewillnek, majd a videózás után ezt pirosra változtatta.

A hosszú közjáték nem zökkentete ki Hercet, a szlovák légiós begurította a tizenegyest, így második NB I-es meccsén is eredményes volt.

A hátralévő időben a hazai csapat nem tudta megváltoztatni a meglehetősen hangulattalan – alig volt néző a Pancho Aréna lelátóján – meccs menetét, Lukács még szépíthetett volna a legvégén, ám lövés helyett túlcselezte magát.