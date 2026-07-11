Courtois és Lammens számára is drámai volt Belgium kiesése, Manéval kiszúrt az AI, Ronaldóék új edzőt kaptak – ez történt a focivébén

Ez történt a pályán:
- A belga válogatott sokáig kitartott a spanyolok ellen, de végül Thibaut Courtois sérülése meghatározónak bizonyult, mert a cserekapus bakiját kihasználta Mikel Merino a 89. percben. Spanyolország 2-1-es győzelemmel ment tovább.
Ez történt a pályán kívül:
- Hugo Broos távozik Dél-Afrika szövetségi kapitányi posztjáról,
- A német válogatott következő kapitánya, Jürgen Klopp elmesélte, hogyan tárgyalt annak idején Kylian Mbappéval,
- Kinevezték a portugál válogatott új edzőjét,
- Sadio Manéról az a hír terjedt, hogy visszavonul a válogatottságtól, de kiderült, hogy egy mesterséges intelligenciát használó újság hibás cikke okozta a félreértést.