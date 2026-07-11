Courtois és Lammens számára is drámai volt Belgium kiesése, Manéval kiszúrt az AI, Ronaldóék új edzőt kaptak – ez történt a focivébén

Senne Lammens és Thibaut Courtois a spanyolok elleni negyeddöntőben.

Ugyan csak egyetlen mérkőzést játszottak a labdarúgó-világbajnokság 30. játéknapján, az kimondottan drámaira sikerült. Ezt megelőzően viszont komoly változások történtek több válogatott kispadján, sőt még álhír is elterjedt. Összefoglaló a pénteki eseményekről.