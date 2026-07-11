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Courtois és Lammens számára is drámai volt Belgium kiesése, Manéval kiszúrt az AI, Ronaldóék új edzőt kaptak – ez történt a focivébén

Senne Lammens és Thibaut Courtois a spanyolok elleni negyeddöntőben.
Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images
Senne Lammens és Thibaut Courtois a spanyolok elleni negyeddöntőben.
24.hu
2026. 07. 11. 03:39
Senne Lammens és Thibaut Courtois a spanyolok elleni negyeddöntőben.
Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images
Senne Lammens és Thibaut Courtois a spanyolok elleni negyeddöntőben.
Ugyan csak egyetlen mérkőzést játszottak a labdarúgó-világbajnokság 30. játéknapján, az kimondottan drámaira sikerült. Ezt megelőzően viszont komoly változások történtek több válogatott kispadján, sőt még álhír is elterjedt. Összefoglaló a pénteki eseményekről.

Ez történt a pályán:

  • A belga válogatott sokáig kitartott a spanyolok ellen, de végül Thibaut Courtois sérülése meghatározónak bizonyult, mert a cserekapus bakiját kihasználta Mikel Merino a 89. percben. Spanyolország 2-1-es győzelemmel ment tovább.

Ez történt a pályán kívül:

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