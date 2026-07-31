Columbo-kvíz, II. rész: jól ismered az epizódokat?

Az első Columbo-kvízben már próbára tettünk, mennyire ismered a ballonkabátos hadnagyot. Most egy fokkal beljebb merészkedünk: nem a szivar, a Peugeot vagy a titokzatos Mrs. Columbo kerül a középpontba, hanem a legendás epizódok gyilkosai, helyszínei és lebuktató részletei.
Jön tíz új kérdés!
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Ezt a Columbo-kvízt talán csak Columbo hadnagy töltené ki 10/10-re: neked hogy sikerül?
A Peter Falk főszereplésével készült Columbo című sorozat fantasztikus sikereket ért el a magyar közönség körében.