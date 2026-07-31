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Kultúra

Columbo-kvíz, II. rész: jól ismered az epizódokat?

Photo12.com - Collection Cinema / Photo12 / AFP
admin Besenyei Balázs
2026. 07. 31. 07:30
Photo12.com - Collection Cinema / Photo12 / AFP

Az első Columbo-kvízben már próbára tettünk, mennyire ismered a ballonkabátos hadnagyot. Most egy fokkal beljebb merészkedünk: nem a szivar, a Peugeot vagy a titokzatos Mrs. Columbo kerül a középpontba, hanem a legendás epizódok gyilkosai, helyszínei és lebuktató részletei.

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