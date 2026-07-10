Egy mesterséges intelligenciával készült hibás cikk miatt terjedt el Sadio Mané visszavonulásának híre

Péntek délután kapott szárnyra a hír, amely szerint a 34 éves támadó bejelentette, hogy visszavonul a válogatottól, miután kiesett csapatával a világbajnokság nyolcaddöntőjében. A L’Éqiupe viszont később közölte, hogy Mané nem mondott semmi ilyesmit.

A zavart a Le Quotidien című lap okozta, amelyben állítólag mesterséges intelligenciával készült hírek közé csúszott be egy baki. Az AI cikke futótűzként terjedt, ezt vette át minden médium, ám a Sport News Africa újságírója, Malang Sané azt közölte, hogy nincs szó visszavonulásról.

Sadio Mané 130 válogatott meccsen 54 gólt szerzett, ezzel minden idők legeredményesebb játékosa a szenegáli válogatottban. A mérkőzésszámok tekintetében is második helyen áll az örökranglistán, Irissa Gueye mögött csupán néggyel van lemaradva.