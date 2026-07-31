Tűz ütött ki a Wildberries nevű vezető orosz webáruház volgográdi logisztikai létesítményében egy dróntámadás miatt. Az előzetes információk szerint személyi sérülés nem történt, közölte péntek reggel a cég.

Az MTI szerint Andrej Bocsarov, a volgográdi régió kormányzója arról számolt be, hogy egy lakótömb és egy családi ház is megrongálódott, tűz keletkezett az üzemanyag- és energiaipari komplexum egyik ipari létesítményében, valamint raktárépületekben is. A régióban a széleskörű ukrán dróntámadás következtében öt civil sebesült meg.

Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem az elmúlt éjszaka folyamán 371 ukrán repülőszerkezetet lőtt le 11 régió, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger felett.

Közölték, hogy csütörtök este Odesszában orosz csapás ért az ukrán fegyveres erők számára szánt üzemanyagot és kenőanyagot tároló tartályokat és egy, a kikötőbe tartó, katonai rakományt szállító hajót.