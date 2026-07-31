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Nagyvilág

A vezető orosz webáruház raktáraira és energiaipari létesítményekre is csapást mért Ukrajna

STRINGER / ANADOLU / Anadolu via AFP
admin Dienes Gábriel
2026. 07. 31. 07:50
STRINGER / ANADOLU / Anadolu via AFP
Az orosz védelmi minisztérium szerint 371 ukrán drónt lőttek le az jészaka során.

Tűz ütött ki a Wildberries nevű vezető orosz webáruház volgográdi logisztikai létesítményében egy dróntámadás miatt. Az előzetes információk szerint személyi sérülés nem történt, közölte péntek reggel a cég.

Az MTI szerint Andrej Bocsarov, a volgográdi régió kormányzója arról számolt be, hogy egy lakótömb és egy családi ház is megrongálódott, tűz keletkezett az üzemanyag- és energiaipari komplexum egyik ipari létesítményében, valamint raktárépületekben is. A régióban a széleskörű ukrán dróntámadás következtében öt civil sebesült meg.

Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem az elmúlt éjszaka folyamán 371 ukrán repülőszerkezetet lőtt le 11 régió, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger felett.

Közölték, hogy csütörtök este Odesszában orosz csapás ért az ukrán fegyveres erők számára szánt üzemanyagot és kenőanyagot tároló tartályokat és egy, a kikötőbe tartó, katonai rakományt szállító hajót.

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