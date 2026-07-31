Kocsmába vitte este a kisfiát, majd hajánál fogva rángatta a gyerekért érkező asszonyt

Az Egri Járásbíróság megelőző távoltartását rendelte el annak az alkoholista életmódot folytató nagykorú férfinak, aki a késő esti órákban bántalmazta a volt élettársát.

A felek között azért alakult ki a vita, mert a nő helytelenítette azt, hogy a férfi a közös kiskorú gyermeküket a helyi kocsmába vitte az esti órákban. Amikor a nő a gyermekért sietett és el akarta vinni őt lefektetni, a férfi a hajánál fogva rángatta és ellökte a nőt a gyermek szeme láttára.

Az asszony megelőző távoltartás elrendelését kérelmezte a történtek után. Az Egri Járási Ügyészség intézkedett az ügyben, s egyben jelzéssel élt és gyermekvédelmi intézkedéseket kezdeményezett a gyermekjóléti szolgáltatónál. Az ügyben büntetőeljárás is indult.

A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható törvényt az élethez, testi épséghez és méltósághoz minden embert megillető alapvető emberi jogok védelme, és a hozzátartozók közötti erőszak visszaszorítása érdekében vezették be.

A jogszabály csak hozzátartozók között teszi lehetővé a megelőző távoltartás elrendelését legfeljebb 60 napra abban az esetben, ha méltóságot, az életet, a szexuális önrendelkezéshez való jogot, továbbá a testi és lelki egészséget súlyosan és közvetlenül veszélyeztető tevékenység vagy mulasztás történt.