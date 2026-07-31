A Hamász beleegyezett a Gázai övezet lefegyverzésébe, és támogatja a terület demilitarizációját – közölte több, az egyeztetésekhez közel álló amerikai és Hamász-forrás. A palesztin szervezet egyik magas rangú tisztségviselője a BBC-nek is megerősítette a megállapodás létrejöttét, és azt mondta, hamarosan hivatalos közleményt adnak ki.

Donald Trump amerikai elnök nem sokkal korábban jelentette be, hogy az Egyesült Államok által kezdeményezett Béketanács megállapodott a Hamász és a Gázai övezetben működő más fegyveres csoportok teljes lefegyverzéséről.

A megállapodás részleteit a következő hetekben még ki kell dolgozni. A tárgyalásokat ismerő források szerint pontos ütemtervet csak akkor lehet meghatározni, ha a felek a folyamat valamennyi szakaszáról megegyeznek.

Trump a Truth Socialön azt írta, hogy a lefegyverzést több, előre meghatározott fázisban hajtják végre. A folyamat előrehaladásával párhuzamosan az izraeli erők fokozatosan kivonulnak a Gázai övezetből, a terület biztonságáért pedig a nemzetközi stabilizációs erő (ISF) és az új palesztin rendőrség felel majd.

Az ISF korlátozott létszámú egységeit a Béketanács által kidolgozott terv alapján telepíthetik a területre. Egy magas rangú Hamász-tisztségviselő szerint a megállapodás a szervezet fegyverei mellett az izraeli hadsereg fokozatos kivonulásáról is rendelkezik.

A lefegyverzés Donald Trump húszpontos gázai béketervének második szakaszához tartozik. Ebben a fázisban egy palesztin technokratákból álló bizottság, az NCAG venné át a Gázai övezet napi irányítását. Ez a folyamat már részben megkezdődött: július elején lemondott a Hamász Vészhelyzeti Bizottságnak nevezett kormánya, hogy a polgári igazgatást átadja az új testületnek.

Az izraeli kormány egyelőre nem reagált a megállapodás hírére.

2023. október 7. óta 73 341 palesztin halt meg a Gázai övezetben. A 2025. október 10-én életbe lépett tűzszünet kezdete óta 1209 embert öltek meg izraeli támadásokban. Az ENSZ legutóbbi részletes bontása szerint a név szerint azonosított halálos áldozatok csaknem 30 százaléka, szám szerint 21 283 gyermek, további 15 százaléka felnőtt nő volt. Izraeli oldalon a háború mintegy 1670 halálos áldozatot követelt, közülük 1189-en az október 7-i támadásban, 473 katona pedig a későbbi gázai szárazföldi hadműveletekben vesztette életét.