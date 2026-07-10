A keretünkben mindenki tudja, hogy ez lehetséges, mert erősek vagyunk. Minden tornán vannak meglepetések, a Bajnokok Ligájában, az Európa Ligában és a világbajnokságon is. Az Európa-bajnoki címvédő kiejtése lenne a torna eddigi legnagyobb meglepetése. Spanyolország a második otthonom, valószínűleg a pályafutásomat is ott fejezem be. A két gyermekem inkább már spanyol, mint belga, de a pénteki mérkőzés Belgiumról szól majd