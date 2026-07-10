2026-os fifa-világbajnokságbelga válogatottfocifoci vb 2026
Élő Foci

Foci-vb, negyeddöntő: Spanyolország – Belgium 1-1

Jeremy Doku és Pedro Porro.
Alex Grimm/Getty Images
Jeremy Doku és Pedro Porro.
admin Aranyossy Áron
2026. 07. 10. 20:36FRISSÍTVE: 2026. 07. 10. 21:42
Jeremy Doku és Pedro Porro.
Alex Grimm/Getty Images
Jeremy Doku és Pedro Porro.
Ismét pályára lép a spanyol válogatott, amely még gólt sem kapott a világbajnokság során. Ellenfele az Egyesült Államokat eltángáló Belgium, a győztes jutalma pedig egy franciák elleni elődöntő lesz.
Júl. 10. Július 10. 21:00
LOS ANGELES SoFi Stadium
ESP Spanyolország
1:1
BEL Belgium
NEGYEDDÖNTŐ
közvetítés
Fabian Ruiz
Fabián
29
Charles De Ketelaere
De Ketelaere
40
4-2-3-1
4-2-3-1
Unai Simon Mendibil Unai Simón 23
Pedro Antonio Porro Sauceda Pedro Porro 12
Pau Cubarsi Paredes Cubarsí 22
Aymeric Laporte Laporte 14
Marc Cucurella Saseta Cucurella 24
Rodrigo Hernandez Cascante Rodrigo 16
Fabian Ruiz Pena Fabián 8
Lamine Yamal Nasraoui Ebana Lamine Yamal 19
Daniel Olmo Carvajal Olmo 10
Alejandro Baena Rodriguez Alex B. 15
Mikel Oyarzabal Ugarte Oyarzabal 21
Thibaut Nicolas Marc Courtois Courtois 1
Timothy Castagne Castagne 21
Nathan Ngoy Ngoy 25
Brandon Mechele Mechele 4
Maxim De Cuyper De Cuyper 5
Hans Vanaken Vanaken 20
Nicolas Raskin Raskin 23
Jeremy Doku Doku 11
Kevin De Bruyne De Bruyne 7
Leandro Trossard Trossard 10
Charles De Ketelaere De Ketelaere 17
40'

Oldalháló!

Yamal pazar átvétellel váltott ritmust, faképnél hagyta Dokut, majd a rövid alsót vette célba, de csak az oldalhálóba lőtt.

35'

Micsoda megállító fault!

Szomorú, hogy Michael Oliver mutatta be Dani Olmóval szemben. A szokatlan pillanatot sípszó követte, labdaejtés után ismét a spanyolok kezdhettek passzolgatni.

35'

Courtois védett megint!

Yamal lőtt el egy szabadrúgást, de hiába akart cselesen a sorfal mellett lőni, Courtois védeni tudott.

30'

Vezet Spanyolország!

Pedro Porro nagyszerűen kombinált Yamallal a pálya jobb szélén, majd a középre gurított labdát Dani Olmo lőtte kapásból kapura. Ezt még védte Courtois, de a kipattanót Fabián Ruiz bebombázta a hálóba!

24'

Frissítőzünk

Összesen négyszer próbálkoztak a csapatok kapura lövéssel, de azért jár nekik a kortyolás, mert meleg van Los Angelesben. Remélhetőleg izgalmasabb lesz a meccs a frissítés után…

20'

Yamal lőtt kapu mellé

Egyszer ingott csak meg a belgák védekezése, Oyarzabal labdát is csent, Yamalhoz passzolt, aki a jobb kapufa mellé tekert.

13'

Ngoynak nehéz napja van

Cubarsí indította Baenát, aki szintén Ngoyba lőtt egy labdát, de neki legalább már a karjában akadt el a labda. Azonban le volt szorítva a karja, közelről is jött a labda, így aztán jogosan nem kaptak büntetőt a spanyolok.

10'

Rori lövését blokkolták

Ruiz jobbról középre gurította a labdát, Rodri rögtön lőtt is, de Ngoyt találta telibe, rövid gyámoltalan reklamálás után feladták a büntető esélyét is a spanyolok.

4'

Egy letámadás, majd satufék

Nagyjából így írható le a belgák kezdése. Az első 1-2 percben magas letámadással próbálkoztak, de simán kigurigázták őket a spanyolok, így jött az előzetesen várt bekkelés.

1'

Elrajtoltunk!

Beetetéssel kezdtek a belgák, négyen is előre rohantak, de előbb hátra került a labda Courtois-hoz, csak néhány passzal később ment előre egy indítás.

20:49

Mindkét csapat veretlen, de csak egy mehet tovább

A belgákhoz hasonlóan a spanyol együttes is veretlen a tornán, sőt öt mérkőzésén még gólt sem kapott. Unai Simón, az Athletic Bilbo 29 éves játékosának kapuját összességében már 609 perce nem vették be az ellenfelek. A példátlan sorozat a négy évvel korábbi katari vb csoportkörében kezdődött, akkor Japántól kapott gólt a kapus, utána viszont a nyolcaddöntőjében 0-0-s döntetlennel hozta le a találkozót, beleértve a kétszer 15 perces hosszabbítást is. Teljesítményével Simón korábban már megdöntötte Iker Casillas 476 perces világbajnoki csúcsát a spanyol válogatottban, illetve az olasz Walter Zenga 517 perces abszolút rekordját is.

20:44

belgák kapusa továbbjutásban reménykedik

A keretünkben mindenki tudja, hogy ez lehetséges, mert erősek vagyunk. Minden tornán vannak meglepetések, a Bajnokok Ligájában, az Európa Ligában és a világbajnokságon is. Az Európa-bajnoki címvédő kiejtése lenne a torna eddigi legnagyobb meglepetése. Spanyolország a második otthonom, valószínűleg a pályafutásomat is ott fejezem be. A két gyermekem inkább már spanyol, mint belga, de a pénteki mérkőzés Belgiumról szól majd

– mondta Thibaut Courtois bizakodva.

20:32

Rudi Garcia visszarendezte csapatát

Az Egyesült Államok ellen több sztárját is padra tette, de a spanyolok ellen visszakerült a kezdőbe Jeremy Doku és Kevin De Bruyne is. A spanyoloknál Fabian Ruiz került kezdőbe Pedri helyén.

FOCI-VB 2026 - ADATBANK

Menetrend Tabella Csapatok Góllövők Helyszínek Ágrajz

Ijesztő, mennyire érinthetetlennek tűnnek a franciák

Friss

Népszerű

Összes
Trump: Ukrajna engedélyt kap Patriot rakéták gyártására
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik