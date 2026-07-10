Oldalháló!
Yamal pazar átvétellel váltott ritmust, faképnél hagyta Dokut, majd a rövid alsót vette célba, de csak az oldalhálóba lőtt.
Yamal pazar átvétellel váltott ritmust, faképnél hagyta Dokut, majd a rövid alsót vette célba, de csak az oldalhálóba lőtt.
Szomorú, hogy Michael Oliver mutatta be Dani Olmóval szemben. A szokatlan pillanatot sípszó követte, labdaejtés után ismét a spanyolok kezdhettek passzolgatni.
Yamal lőtt el egy szabadrúgást, de hiába akart cselesen a sorfal mellett lőni, Courtois védeni tudott.
Pedro Porro nagyszerűen kombinált Yamallal a pálya jobb szélén, majd a középre gurított labdát Dani Olmo lőtte kapásból kapura. Ezt még védte Courtois, de a kipattanót Fabián Ruiz bebombázta a hálóba!
Összesen négyszer próbálkoztak a csapatok kapura lövéssel, de azért jár nekik a kortyolás, mert meleg van Los Angelesben. Remélhetőleg izgalmasabb lesz a meccs a frissítés után…
Egyszer ingott csak meg a belgák védekezése, Oyarzabal labdát is csent, Yamalhoz passzolt, aki a jobb kapufa mellé tekert.
Cubarsí indította Baenát, aki szintén Ngoyba lőtt egy labdát, de neki legalább már a karjában akadt el a labda. Azonban le volt szorítva a karja, közelről is jött a labda, így aztán jogosan nem kaptak büntetőt a spanyolok.
Ruiz jobbról középre gurította a labdát, Rodri rögtön lőtt is, de Ngoyt találta telibe, rövid gyámoltalan reklamálás után feladták a büntető esélyét is a spanyolok.
Nagyjából így írható le a belgák kezdése. Az első 1-2 percben magas letámadással próbálkoztak, de simán kigurigázták őket a spanyolok, így jött az előzetesen várt bekkelés.
Beetetéssel kezdtek a belgák, négyen is előre rohantak, de előbb hátra került a labda Courtois-hoz, csak néhány passzal később ment előre egy indítás.
Az Almería tartományban tomboló erdőtüzek áldozataira emlékeztek a csapatok.
Megsérült bemelegítéskor Youri Tielemans, helyette Hans Vanaken kezd.
A belgákhoz hasonlóan a spanyol együttes is veretlen a tornán, sőt öt mérkőzésén még gólt sem kapott. Unai Simón, az Athletic Bilbo 29 éves játékosának kapuját összességében már 609 perce nem vették be az ellenfelek. A példátlan sorozat a négy évvel korábbi katari vb csoportkörében kezdődött, akkor Japántól kapott gólt a kapus, utána viszont a nyolcaddöntőjében 0-0-s döntetlennel hozta le a találkozót, beleértve a kétszer 15 perces hosszabbítást is. Teljesítményével Simón korábban már megdöntötte Iker Casillas 476 perces világbajnoki csúcsát a spanyol válogatottban, illetve az olasz Walter Zenga 517 perces abszolút rekordját is.
A keretünkben mindenki tudja, hogy ez lehetséges, mert erősek vagyunk. Minden tornán vannak meglepetések, a Bajnokok Ligájában, az Európa Ligában és a világbajnokságon is. Az Európa-bajnoki címvédő kiejtése lenne a torna eddigi legnagyobb meglepetése. Spanyolország a második otthonom, valószínűleg a pályafutásomat is ott fejezem be. A két gyermekem inkább már spanyol, mint belga, de a pénteki mérkőzés Belgiumról szól majd
– mondta Thibaut Courtois bizakodva.
Az egész tornán nem kaptak gólt, Unai Simón pedig már rekorder a gól nélkül lehozott vb-meccsekkel. Itt írtunk róla, hogy miért lehet ez:
Az Egyesült Államok ellen több sztárját is padra tette, de a spanyolok ellen visszakerült a kezdőbe Jeremy Doku és Kevin De Bruyne is. A spanyoloknál Fabian Ruiz került kezdőbe Pedri helyén.
🇪🇸 SPAIN vs BELGIUM 🇧🇪
Starting XI’s confirmed! ✅ pic.twitter.com/cFfTmkzLUH
— EuroFoot (@eurofootcom) July 10, 2026