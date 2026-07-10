Jürgen Klopp elmesélte, hogyan próbálták meggyőzni 2017-ben Kylian Mbappét arról, hogy legyen a Liverpool játékosa – mint ismert, a francia csatár aztán a PSG-be szerződött azon a nyáron.

Mbappé az AS Monacóban robbant be, a 2016–17-es szezon végén bajnoki címhez segítette a csapatot, 28 gólja és 14 gólpassza volt 46 meccsen. Érthetően sorban álltak érte a topklubok, köztük volt a Liverpool is, és Klopp elmondása szerint mindent megtettek, hogy sikerüljön megegyezniük a játékossal.

Ez volt a legdrágább létre nem jött üzlet, amibe a klub fektetett. Blackpoolból Nizzába repültünk, ott felszállt az Mbappé család egy magánrepülőre, amelyen volt vagy öt külön helyiség. Mindent beleadtunk, mentünk egy kört a levegőben, beszéltünk a családdal, jót ettünk. És aztán Párizsba igazolt

– mesélte a Magenta TV-nek az akkor a Poolnál dolgozó Klopp, és azt is elárulta, hogy azért volt szükség rá, hogy a repülőn beszélgessenek, nehogy bárki meglássa őket.

Korábban már Mbappé is elismerte, hogy volt egyeztetés a Liverpoollal, de leginkább amiatt, mert az angol klub édesanyja kedvenc csapata. Végül 180 millióért lett a PSG játékosa, amelyben 308 meccsen 256 gólt szerzett és 110 gólpasszt adott. Hat bajnoki címet és összesen tizenöt trófeát nyert a párizsiakkal, de a BL-t nem sikerült behúznia a csapatnak.

Mbappé 2024-ben elhagyta a PSG-t, és a Real Madrid játékosa lett. A párizsiak közben levetkőzték magukról a Bajnokok Ligája-átkot, kétszer is megnyerték a sorozatot, idén éppen Budapesten.