Már két hete pusztít az egyik legnagyobb erdőtűz Franciaország történetében az ország délnyugati részén. Ehhez hasonló Emmanuel Macron francia államfő szerint a második világháború óta nem történt az országban. A napokban pedig egy olyan jelenség is előállt, amelyet korábban abszolút nem lehetett még látni az országban: füstből keletkező, hatalmas viharfelhők jöttek létre – írja a Gizmodo.

A szaknyelven pirokumulonimbusnak nevezett jelenség hasonlít a zivatart okozó felhőkhöz, de akkor alakul ki, amikor az intenzív hő a füstöt, hamut és vízgőzt magasba emeli a légkörben. A jelenség azért is aggasztó, mert felgyorsíthatja a tűz továbbterjedését.

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Mi az a tűzfelhő?

Amennyiben egy tűz elég nagy, lényegében elkezdi létrehozni a saját időjárását. Hatalmas erdőtüzek esetén nagy mennyiségű energia és hő sodródik felfelé, füstfelhőt hozva létre. Amint a füstfelhő elég magasra emelkedik a sztratoszféra felé, az alacsony légköri nyomás a levegő lehűlését okozza. Amikor elegendő nedvesség van a légkörben, a füstfelhő lecsapódik, és felhőt képez.

A felhő saját zivatarokat hozhat létre, villámcsapásokat és szeles időjárást eredményezve.

A tűzfelhő gyakran szürkés vagy barna színű a tűz hamuja és füstje miatt, és gyakran tovább tágulhat, ahogy a hamu tovább táplálja a kondenzációját. A korábban említett hatások, vagyis a villámlás és a szél pedig maga is hozzájárulhat az erdőtűz további terjedéséhez.

A hét elején a francia hatóságok jelentették az első pirokumulonimbus felhő megjelenését Bordeaux közelében. Az Európai Középtávú Időjárás-előrejelzések Központja (ECMWF) egyelőre nem erősítette meg, hogy ez valóban Franciaország első pirokumulonimbus felhője volt-e – jelentette a CNN.