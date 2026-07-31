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Belföld

Publicus: A többség egyetértett az M1 leállításával

Varga Jennifer / 24.hu
admin Farkas György
2026. 07. 31. 07:03
Varga Jennifer / 24.hu

A megkérdezettek többsége egyetértett azzal, hogy a Tisza-kormány július 7-én leállította a közmédia hírszolgáltatását, felfüggesztette az M1 és a Kossuth Rádió működését. A Publicus Intézet Népszavának készített közvélemény-kutatása szerint a nézők 57 százaléka támogatta a döntést, amit 37 százalék rossznak tartott. A pártpreferencia ebben a kérdésben is döntő volt. A Tisza-támogatók 90 százaléka jogosnak tartotta az eredeti műsorszolgáltatás felfüggesztését, a Fidesz-hívek 96 százaléka ellenezte. A bizonytalanok bő harmada támogatta, fele elutasította a döntést.

A megkérdezettek kétharmada szerint jogos volt a bocsánatkérés, mert a közmédia a Fidesz-kormányok alatt részt vett a hazugságok terjesztésében. A fideszesek 78 százalékával ellentétben így gondolta a tiszások 94 százaléka, a bizonytalanok fele.

Napi, heti rendszerességgel M1 híradót a válaszadók 29 százaléka nézett, 46 százalék nem, Kossuth Rádiót 18 százalék hallgatott, kétharmad soha. 77 százalék egyáltalán nem kattintott a hirado.hu-ra, amit 3 százalék látogatott naponta.

A Publicus-felmérés szerint a megkérdezettek 84, a tiszások 90, a fideszesek 79 és a bizonytalanok 73 százaléka szerint állami feladat a közmédia kormánytól független működésének biztosítása. Tízből heten egyetértettek azzal, hogy szükség van közmédiára. A válaszadók szerint a hiteles, független tájékoztatás, a minden politikai oldal álláspontjának arányos bemutatása és az ismeretterjesztés a közmédia három legfontosabb (94, illetve 92-92 százalékra értékelt)  feladata. Legkevésbé (72%) a sportközvetítéseket tartották annak.

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