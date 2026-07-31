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Élet-Stílus

Magyar ételeknek hisszük, pedig nem azok: Mennyire ismered a kedvenceink eredetét?

Getty Images
Stuffed Cabbage with tomato sauce
24.hu
2026. 07. 31. 05:45
Getty Images
Stuffed Cabbage with tomato sauce

Töltött káposzta, bejgli, tarhonya vagy épp a krémes — mindegyikről azt gondoljuk, hogy tősgyökeres magyar étel, pedig a történetük jóval összetettebb! Sok kedvencünk távoli birodalmakból, szomszédos nemzetek konyhájából vagy épp az ókorból érkezett hozzánk. Teszteld a tudásod, és derítsd ki, mennyire ismered a legnépszerűbb ételeink valódi származási helyét! Készülj fel néhány meglepő fordulatra a gasztronómia világából!

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