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Kubatov Gábor: Végre egy könnyű meccs!

Kubatov Gábor, az FTC elnöke.
Szigetváry Zsolt / MTI
Kubatov Gábor, az FTC elnöke.
24.hu
2026. 07. 31. 08:13
Kubatov Gábor, az FTC elnöke.
Szigetváry Zsolt / MTI
Kubatov Gábor, az FTC elnöke.
A Ferencváros labdarúgócsapata majdnem egy órát emberhátrányban játszva 2-2-es döntetlent játszott a Twentével, így 4-3-as összesítéssel továbbjutott az Európa Liga selejtezőjében.

A 36. percben emberhátrányba került a magyar csapat, Philippe Rommens taposta meg Zerruki bokáját, és bár elsőre csak sárgát kapott, az ukrán bíró a videózás után ezt piros lapra változtatta. Ez már 1-0-nál történt, később újra betalált a Fradi, így a hajrában még az is belefért, hogy két gólt lőtt a Twente. Kubatov Gábor, az FTC elnöke poénosra vette a figurát a mérkőzés utáni videójában is a történtek kapcsán.

„Szóval az a helyzet, hogy végre egy könnyű meccs! Heroikus küzdelem volt, fantasztikus! Emberfeletti, amit teljesítettek a fiúk!” – mondta bejegyzésében.

A folytatásban a Górnik Zabrze vár a Ferencvárosra, ha a lengyeleken is túljut, akkor biztosan csoportkörös lesz egy európai kupában.

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