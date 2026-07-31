Kubatov Gábor: Végre egy könnyű meccs!

A 36. percben emberhátrányba került a magyar csapat, Philippe Rommens taposta meg Zerruki bokáját, és bár elsőre csak sárgát kapott, az ukrán bíró a videózás után ezt piros lapra változtatta. Ez már 1-0-nál történt, később újra betalált a Fradi, így a hajrában még az is belefért, hogy két gólt lőtt a Twente. Kubatov Gábor, az FTC elnöke poénosra vette a figurát a mérkőzés utáni videójában is a történtek kapcsán.

„Szóval az a helyzet, hogy végre egy könnyű meccs! Heroikus küzdelem volt, fantasztikus! Emberfeletti, amit teljesítettek a fiúk!” – mondta bejegyzésében.

A folytatásban a Górnik Zabrze vár a Ferencvárosra, ha a lengyeleken is túljut, akkor biztosan csoportkörös lesz egy európai kupában.