Ezt a két dátumot már most bekarikázhatják a Győr- és a Fradi-drukkerek

A magyar szövetségben csütörtökön tartották a következő szezon sorsolását. A bajnokságok szeptember 6-án rajtolnak, a nőknél az utolsó forduló hivatalos játéknapja május 22.

A férfi alapszakasz május 23-án zárul, az egyik csapat második győzelméig tartó döntőre május 24. és június 6. között kerül sor.

Az 1-24. fordulókban a mérkőzések előrehozhatóak, de azokat legkésőbb a megadott játéknap végéig kell lejátszaniuk a csapatoknak. A pontos időpontok a csapatok egyeztetéseit és a mérkőzés-bejelentéseket követően, jövő csütörtökön alakulnak ki.

A két-két rangadó, amiket mindenki a legjobban vár

A férfiaknál a Veszprém a kilencedik fordulóban – amelynek hivatalos játéknapja november 15. – látogat Szegedre, majd a 22. körben (április 18.) fogadja a csongrádiakat. A Magyar Kupa négyes döntőjét április 10-11-én rendezik.

A nőknél a Győr a hetedik fordulóban (november 1.) látogat a Ferencvároshoz és a huszadik körben (március 28.) látja vendégül legnagyobb hazai riválisát.

A Magyar Kupa négyes döntőjére május 15-16-án kerül sor.