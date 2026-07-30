Ezt a két dátumot már most bekarikázhatják a Győr- és a Fradi-drukkerek

A magyar szövetségben csütörtökön tartották a következő szezon sorsolását. A bajnokságok szeptember 6-án rajtolnak, a nőknél az utolsó forduló hivatalos játéknapja május 22.
A férfi alapszakasz május 23-án zárul, az egyik csapat második győzelméig tartó döntőre május 24. és június 6. között kerül sor.
Az 1-24. fordulókban a mérkőzések előrehozhatóak, de azokat legkésőbb a megadott játéknap végéig kell lejátszaniuk a csapatoknak. A pontos időpontok a csapatok egyeztetéseit és a mérkőzés-bejelentéseket követően, jövő csütörtökön alakulnak ki.
A két-két rangadó, amiket mindenki a legjobban vár
A férfiaknál a Veszprém a kilencedik fordulóban – amelynek hivatalos játéknapja november 15. – látogat Szegedre, majd a 22. körben (április 18.) fogadja a csongrádiakat. A Magyar Kupa négyes döntőjét április 10-11-én rendezik.
A nőknél a Győr a hetedik fordulóban (november 1.) látogat a Ferencvároshoz és a huszadik körben (március 28.) látja vendégül legnagyobb hazai riválisát.
A Magyar Kupa négyes döntőjére május 15-16-án kerül sor.
Az első fordulók párosítása:
férfiak:
OTP Bank-Pick Szeged – ETO University HT
HE-DO B.Braun Gyöngyös – MOL Tatabánya KC
Budai Farkasok-Rév – Balatonfüredi KSE
PLER-Budapest – Szigetszentmiklósi KSK
Eger – Csurgói KK
One Veszprém HC – Liqui Moly NEKA
Ferencvárosi TC – Bepelog Dabas KC
nők:
Váci NKSE – MOL Esztergom
Alba Fehérvár KC – Vasas SC
Eszterházy SC – Debreceni VSC Skyline
FTC-Toyota Kovács – Moyra-Budaörs United Shipping
Győri Audi ETO KC – NEKA
Szombathelyi KKA – MTK Budapest
Motherson Mosonmagyaróvári KC – Kisvárda Master Good SE