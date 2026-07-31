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Pénteki friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

GETTY IMAGES
24.hu
2026. 07. 31. 07:21
GETTY IMAGES

2026. július 31., péntek

Friss hírek

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

BKK

  • A H5-ös HÉV helyett a Kaszásdűlő és a Batthyány tér között H5-ös jelzéssel pótlóbusz jár. A 34-es, a 106-os és a 134-es autóbusz igénybevételét is ajánljuk. H5Y jelzéssel a Göncz Árpád városközpont M és a Kaszásdülő között is pótlóbusz közlekedik.

Mai időjárás:

  • Túlnyomóan derült, felhőtlen lesz az ég.
  • A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul.
  • Késő estére 21 és 32 fok közé hűl a levegő.
  • Részletes időjárás-előrejelzés.

Névnap:

  • Oszkár

Deviza középárfolyam:

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