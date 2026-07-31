Pénteki friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2026. július 31., péntek
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- Publicus: A többség egyetértett az M1 leállításával. Ötből négy fideszes is független közmédiát akar.
- Lekapcsolják Budapest díszkivilágítását, ha leáll a Paksi Atomerőmű.
- Velencei Korzó: kis híján verekedésig fajult a polgármester és a cégvezető vitája.
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Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
BKK
- A H5-ös HÉV helyett a Kaszásdűlő és a Batthyány tér között H5-ös jelzéssel pótlóbusz jár. A 34-es, a 106-os és a 134-es autóbusz igénybevételét is ajánljuk. H5Y jelzéssel a Göncz Árpád városközpont M és a Kaszásdülő között is pótlóbusz közlekedik.
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- Késő estére 21 és 32 fok közé hűl a levegő.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
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