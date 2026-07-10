Foci-vb: újabb kapitány távozik a kiesés után, pedig győzködték, hogy maradjon

Hugo Broos távozik a dél-afrikai labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányi posztjáról, miután csapata a 32 között búcsúzott a világbajnokságon. A 74 éves belga szakember

közel két hetet várt a döntéssel, mert az együttes fennállása során először továbbjutott csoportjából, így többen igyekeztek maradásra bírni.

Úgy menne, hogy maradna

Broos hazájában jelentette be, hogy nem folytatja a munkát szövetségi kapitányként, ám tanácsadóként szívesen segítené a válogatottat és a dél-afrikai szövetséget, írja az MTI.

Broos öt éven át irányította a csapatot, ezzel ő lett az ország történetének leghosszabb ideig hivatalban lévő szövetségi kapitánya, és irányításával a dél-afrikaiak 16 év után jutottak ki ismét a világbajnokságra.

A csoportkörben egy-egy győzelem, döntetlen és vereség volt a mérlegük, amellyel második helyezettként jutottak tovább a kieséses szakaszba, ott pedig 1–0-ra kikaptak a társrendező Kanadától, így nem jutottak a 16 közé.