mobybudapest park
Kultúra

Moby a Budapest Parkban ad koncertet hétvégén

Filip Stevanovic / Anadolu / Getty Images
admin Besenyei Balázs
2026. 07. 31. 07:53
Filip Stevanovic / Anadolu / Getty Images

Augusztus 1-jén Budapesten lép föl Moby. Az elektronikus zene ikonja európai turnéja egyik állomásaként látogat a magyar fővárosba, és a Budapest Park színpadán találkozhat vele a közönség.

Érdekesség, hogy 15 éve járt nálunk utoljára.

Ahogy Moby fogalmaz,

a turné a legismertebb számairól szól, hogy új hangszerelésben hallhassa azokat közönsége. 

A Fábián Juli téri koncert 18:00-tól veszi majd kezdetét.

Kapcsolódó
„ÁLLATOK JOGAI” – varratta magára 400-as betűmérettel Moby
Nem szórakozott, ő tényleg hisz a dologban.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Győri KL-továbbjutás kabaréba illő kapott góllal, kihagyott 11-essel és füttykoncerttel
Zelenszkij: Egy észak-koreai rakéta végzett nyolc gyerekkel és a szülőkkel
Hergelés, hangulatkeltés, lejáratás – Kovács Katalin válaszolt a sportállamtitkárnak a sukorói ügyben
Rózsa György: Nemrég felhívott Bodacz Balázs a közmédiától
Piros veszélyjelzés: 39 fokig forrósodik az ország
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik