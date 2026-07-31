Moby a Budapest Parkban ad koncertet hétvégén

Augusztus 1-jén Budapesten lép föl Moby. Az elektronikus zene ikonja európai turnéja egyik állomásaként látogat a magyar fővárosba, és a Budapest Park színpadán találkozhat vele a közönség.
Érdekesség, hogy 15 éve járt nálunk utoljára.
Ahogy Moby fogalmaz,
a turné a legismertebb számairól szól, hogy új hangszerelésben hallhassa azokat közönsége.
A Fábián Juli téri koncert 18:00-tól veszi majd kezdetét.
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Nem szórakozott, ő tényleg hisz a dologban.