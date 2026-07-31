Moby a Budapest Parkban ad koncertet hétvégén

Augusztus 1-jén Budapesten lép föl Moby. Az elektronikus zene ikonja európai turnéja egyik állomásaként látogat a magyar fővárosba, és a Budapest Park színpadán találkozhat vele a közönség.

Érdekesség, hogy 15 éve járt nálunk utoljára.

Ahogy Moby fogalmaz,

a turné a legismertebb számairól szól, hogy új hangszerelésben hallhassa azokat közönsége.

A Fábián Juli téri koncert 18:00-tól veszi majd kezdetét.