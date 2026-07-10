Cristiano Ronaldo korábbi edzője lett a portugál válogatott szövetségi kapitánya

A világbajnokságon kispadon ülő Roberto Martínez már a spanyolok elleni kiesést követő sajtótájékoztatón közölte, hogy szerződése lejártával távozik a posztról. A helyi sajtó már akkor Jesust vélte potenciális jelöltnek, aki egyrészt csapat nélkül ingyen megszerezhető, másrészt korábban az al-Nasszrben már edzette Cristiano Ronaldót.

Começa hoje um novo caminho. Bem-vindo à Seleção Nacional, Mister Jorge Jesus. 🇵🇹 #ViemosParaVencer pic.twitter.com/B9Re2bCuAa — Portugal (@selecaoportugal) July 10, 2026

A bejelentés nem tér ki rá, de az ESPN tudni véli, hogy Jorge Jesus négy évre kötelezte el magát, vagyis a következő világbajnokság végéig lehet Portugália szövetségi kapitánya.