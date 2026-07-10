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Cristiano Ronaldo korábbi edzője lett a portugál válogatott szövetségi kapitánya

Cristiano Ronaldo és Jorge Jesus a 2025-ös szaúdi Szuperkupán.
Yu Chun Christopher Wong/Eurasia Sport Images/Getty Images
Cristiano Ronaldo és Jorge Jesus a 2025-ös szaúdi Szuperkupán.
admin Aranyossy Áron
2026. 07. 10. 16:19
Cristiano Ronaldo és Jorge Jesus a 2025-ös szaúdi Szuperkupán.
Yu Chun Christopher Wong/Eurasia Sport Images/Getty Images
Cristiano Ronaldo és Jorge Jesus a 2025-ös szaúdi Szuperkupán.
A Portugál Labdarúgó Szövetség bejelentette, hogy Jorge Jesus lett a válogatott szövetségi kapitánya.

A világbajnokságon kispadon ülő Roberto Martínez már a spanyolok elleni kiesést követő sajtótájékoztatón közölte, hogy szerződése lejártával távozik a posztról. A helyi sajtó már akkor Jesust vélte potenciális jelöltnek, aki egyrészt csapat nélkül ingyen megszerezhető, másrészt korábban az al-Nasszrben már edzette Cristiano Ronaldót.

A bejelentés nem tér ki rá, de az ESPN tudni véli, hogy Jorge Jesus négy évre kötelezte el magát, vagyis a következő világbajnokság végéig lehet Portugália szövetségi kapitánya.

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