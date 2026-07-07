Messi Szalah ellen, Portugália a sebeit nyalogatja – élő hírfolyam a foci-vb 27. napjáról

Vigyázat, addiktív videó!
És nem kell hozzá rajongani az angol válogatottért, de ez tényleg nagyon mókás jelenet volt!
És nem kell hozzá rajongani az angol válogatottért, de ez tényleg nagyon mókás jelenet volt!
10 mérkőzés, 741 játékperc, 1 gól (tizenegyesből, Horvátország ellen), valamint 0 gólpassz. Ronaldo szerepe és teljesítménye a Ziccerben is témát szolgáltatott.
1 – Cristiano Ronaldo in the knockout stages of the World Cup:
741 minutes
10 matches
1 goal (penalty)
0 assist
Epilogue. pic.twitter.com/XKCQVSZQ3l
— OptaJoe (@OptaJoe) July 7, 2026
A korábbi Eb-arany- és -bronzérmes Ricardo Quaresma kemény kritikával illette a portugál csapatot, illetve a leköszönő kapitányt, Roberto Martínezt.
Eddig mind a hat nyolcaddöntőt az a válogatott nyerte, amely a párosítás alapján a vendégcsapatnak számított. Vajon Argentína megtöri a sormintát, vagy Egyiptom csodát tesz?
🌍 An unusual trend at the 2026 FIFA World Cup: the “away team” has won all six completed Round of 16 matches so far.
Results:
🇨🇦 Canada 0-3 🇲🇦 Morocco
🇵🇾 Paraguay 0-1 🇫🇷 France
🇧🇷 Brazil 1-2 🇳🇴 Norway
🇲🇽 Mexico 2-3 🏴England
🇵🇹 Portugal 0-1 🇪🇸 Spain
🇺🇸 USA 1-4 🇧🇪… pic.twitter.com/pQY0q4Xt63
— Elochukwu (@elosim_soy) July 7, 2026
Marokkó, Franciaország, Norvégia, Anglia, Spanyolország és Belgium már ott van a negyeddöntőben. Hogy melyik két csapat csatlakozik ehhez a hatoshoz?
18 órától a címvédő Argentína Egyiptommal harcol meg az egyik kiadó helyért, majd 22 órától Svájc és Kolumbia randevúzik egymással.