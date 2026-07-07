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Messi Szalah ellen, Portugália a sebeit nyalogatja – élő hírfolyam a foci-vb 27. napjáról

foci vb 2026 argentína egyiptom lionel messi
ALEJANDRO PAGNI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
admin Dajka Balázs
2026. 07. 07. 15:01FRISSÍTVE: 2026. 07. 07. 15:34
foci vb 2026 argentína egyiptom lionel messi
ALEJANDRO PAGNI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Már csak két hely kiadó a labdarúgó-világbajnokság negyeddöntőjében, és erre még négy csapat pályázik. A címvédő Argentína Egyiptommal, míg Svájc Kolumbiával találkozik a keddi játéknapon. A két meccs mellett minden fontos és érdekes vb-hírről is beszámolunk.
14:57

Nagy hullámokat vert a portugálok kiesése

A korábbi Eb-arany- és -bronzérmes Ricardo Quaresma kemény kritikával illette a portugál csapatot, illetve a leköszönő kapitányt, Roberto Martínezt.

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„Azzal a válogatottal estünk ki, amelyről mindenki azt mondta, hogy minden idők legjobb portugál csapata. De miben?” – a távozó kapitányt kritizálta a korábbi válogatott focista
Úgy fogalmazott, ezen a tornán minden rosszul sült el portugál szempontból.
14:53

Bajban Argentína?

Eddig mind a hat nyolcaddöntőt az a válogatott nyerte, amely a párosítás alapján a vendégcsapatnak számított. Vajon Argentína megtöri a sormintát, vagy Egyiptom csodát tesz?

14:49

Jön az utolsó két nyolcaddöntő

Marokkó, Franciaország, Norvégia, Anglia, Spanyolország és Belgium már ott van a negyeddöntőben. Hogy melyik két csapat csatlakozik ehhez a hatoshoz?

18 órától a címvédő Argentína Egyiptommal harcol meg az egyik kiadó helyért, majd 22 órától Svájc és Kolumbia randevúzik egymással.

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