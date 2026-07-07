Messi Szalah ellen, Portugália a sebeit nyalogatja – élő hírfolyam a foci-vb 27. napjáról

Marokkó, Franciaország, Norvégia, Anglia, Spanyolország és Belgium már ott van a negyeddöntőben. Hogy melyik két csapat csatlakozik ehhez a hatoshoz?

18 órától a címvédő Argentína Egyiptommal harcol meg az egyik kiadó helyért, majd 22 órától Svájc és Kolumbia randevúzik egymással.