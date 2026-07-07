Azok után, hogy Argentína nagyon simán vette a csoportkört, mindenkit meglepett az egyenes kiesés első mérkőzésén, amikor hatalmas harc árán csupán 3-2-re tudta legyűrni a Zöld-foki szigetek csapatát.

Azt még a csapatkapitány, a torna mind a négy meccsén eredményes, és már hét gólnál tartó Lionel Messi is elismerte, hogy fáradtnak érzi magát, de Egyiptom ellen mindent elkövetnek a siker érdekében.