Elkezdődött az argentin-egyiptomi csata
Megvoltak a himnuszok, a csapatkapitányi választások, kezdődhet a mérkőzés.
Az argentinok indították útjára a labdát.
Megvoltak a himnuszok, a csapatkapitányi választások, kezdődhet a mérkőzés.
Az argentinok indították útjára a labdát.
Argentína: E. Martínez – Molina, Romero, Li. Martínez, Tagliafico – Paredes, Mac Allister, E. Fernández, De Paul – Messi, J. Álvarez
Egyiptom: Sobeir – Hani, Rabia, Ibrahim, Hafez – Lasin, Attia – Haisszem Hasszan, Asur, Ziko – Szalah
A felek eddig kétszer találkoztak egymással, Argentína az 1928-as olimpia elődöntőjében 6-0-ra nyert, majd egy 2008-as felkészülési mérkőzésen 2-0-ra bizonyult jobbnak.
A vb-címvédő dél-amerikai válogatott erőfölénye mellett bízhat még az afrikai riválisok elleni jó mutatójában: a legutóbbi nyolc, hivatalos mérkőzését ugyanis kivétel nélkül megnyerte.
Egyiptom egyelőre veretlen, de nyerni is mindössze egyszer tudott: a csoportban Új-Zélandot győzte le 3-1-re. Emellett Belgiummal, Iránnal, majd Ausztráliával is egyaránt 1-1-et játszott, utóbbit végül tizenegyesekkel győzte le az előző körben.
Azok után, hogy Argentína nagyon simán vette a csoportkört, mindenkit meglepett az egyenes kiesés első mérkőzésén, amikor hatalmas harc árán csupán 3-2-re tudta legyűrni a Zöld-foki szigetek csapatát.
Azt még a csapatkapitány, a torna mind a négy meccsén eredményes, és már hét gólnál tartó Lionel Messi is elismerte, hogy fáradtnak érzi magát, de Egyiptom ellen mindent elkövetnek a siker érdekében.