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Élő Foci

Vb-nyolcaddöntő: Argentína – Egyiptom 0-0 (élő)

ATLANTA, GEORGIA - JULY 07: A banner featuring Lionel Messi and Diego Maradona of Argentina is seen before the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Argentina and Egypt at Atlanta Stadium on July 07, 2026 in Atlanta, Georgia. Elsa/Getty Images/AFP
ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Lionel Messi ezúttal Egyiptom ellen lehet kulcsszereplő
admin Pincési László
2026. 07. 07. 17:29FRISSÍTVE: 2026. 07. 07. 18:01
ATLANTA, GEORGIA - JULY 07: A banner featuring Lionel Messi and Diego Maradona of Argentina is seen before the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Argentina and Egypt at Atlanta Stadium on July 07, 2026 in Atlanta, Georgia. Elsa/Getty Images/AFP
ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Lionel Messi ezúttal Egyiptom ellen lehet kulcsszereplő
Két fáradtabb csapat találkozik egymással a labdarúgó-világbajnokság atlantai nyolcaddöntőjében: az előző körben Argentína hosszabbítás után, Egyiptom tizenegyespárbajban jutott tovább. Az eddigi két, egymás elleni csatát Argentína nyerte és még gólt sem kapott. Mi lesz most? Kövesse élőben!
Júl. 7. Július 7. 18:00
ATLANTA Mercedes-Benz Stadium
ARG Argentína
0:0
EGY Egyiptom
NYOLCADDÖNTŐ
közvetítés
4-1-3-2
4-2-3-1
Damian Emiliano Martinez E. Martinez 23
Nahuel Molina Lucero Molina 26
Cristian Gabriel Romero Romero 13
Lisandro Martinez Martínez 6
Nicolas Alejandro Tagliafico Tagliafico 3
Rodrigo Javier de Paul De Paul 7
Alexis Mac Allister Mac Allister 20
Leandro Daniel Paredes Paredes 5
Enzo Jeremias Fernandez E. Fernandez 24
Lionel Andres Messi Cuccittini Messi 10
Julian Alvarez J. Alvarez 9
Mostafa Ahmed Shobeir Shoubir 23
Karim Hafez Ramadan K. Hafez 15
Mohamed Hany Eldemerdash M. Hany 3
Rami Rabia R. Rabiaa 5
Yasser Ahmed Ibrahim El Hanafi Yasser 2
Emam Ashour E. Ashour 8
Marwan Attia M. Attia 19
Mohanad Lasheen M. Lashin 17
Haissem Hassan H. Hassan 12
Mohamed Salah Ghaly M. Salah 10
Mostafa Ziko Zico 11
17:36

Megvannak a kezdőcsapatok

Argentína: E. Martínez – Molina, Romero, Li. Martínez, Tagliafico – Paredes, Mac Allister, E. Fernández, De Paul – Messi, J. Álvarez
Egyiptom: Sobeir – Hani, Rabia, Ibrahim, Hafez – Lasin, Attia – Haisszem Hasszan, Asur, Ziko – Szalah

17:34

Két meccs, argentin fölény

A felek eddig kétszer találkoztak egymással, Argentína az 1928-as olimpia elődöntőjében 6-0-ra nyert, majd egy 2008-as felkészülési mérkőzésen 2-0-ra bizonyult jobbnak.

A vb-címvédő dél-amerikai válogatott erőfölénye mellett bízhat még az afrikai riválisok elleni jó mutatójában: a legutóbbi nyolc, hivatalos mérkőzését ugyanis kivétel nélkül megnyerte.

17:34

Az 1-1-es ikszek mestere

Egyiptom egyelőre veretlen, de nyerni is mindössze egyszer tudott: a csoportban Új-Zélandot győzte le 3-1-re. Emellett Belgiummal, Iránnal, majd Ausztráliával is egyaránt 1-1-et játszott, utóbbit végül tizenegyesekkel győzte le az előző körben.

17:34

Messiék fáradtak, de…

Azok után, hogy Argentína nagyon simán vette a csoportkört, mindenkit meglepett az egyenes kiesés első mérkőzésén, amikor hatalmas harc árán csupán 3-2-re tudta legyűrni a Zöld-foki szigetek csapatát.

Azt még a csapatkapitány, a torna mind a négy meccsén eredményes, és már hét gólnál tartó Lionel Messi is elismerte, hogy fáradtnak érzi magát, de Egyiptom ellen mindent elkövetnek a siker érdekében.

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