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Felhergelte a futballszurkolókat a 88 éves színészlegenda, Sir Anthony Hopkins

JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 11: Sir Anthony Hopkins attends the Closing Night red carpet at the Red Sea International Film Festival 2025 on December 11, 2025 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Tim P. Whitby/Getty Images for The Red Sea International Film Festival)
Tim P. Whitby / Getty Images for The Red Sea International Film Festival
Sir Anthony Hopkins
24.hu
2026. 07. 07. 19:06
JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 11: Sir Anthony Hopkins attends the Closing Night red carpet at the Red Sea International Film Festival 2025 on December 11, 2025 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Tim P. Whitby/Getty Images for The Red Sea International Film Festival)
Tim P. Whitby / Getty Images for The Red Sea International Film Festival
Sir Anthony Hopkins
Nem várt vitát generált egy közösségi oldalon megosztott, labdarúgó-világbajnoksághoz kapcsolódó fotójával a 88 éves, kétszeres Oscar-díjas színész, Sir Anthony Hopkins.

Az Oscar-díjas színész meglepte rajongóit azzal, hogy megosztott egy fotót a feleségével a Mexikó–Anglia mérkőzés alatt, és azt írta:

Mindannyian győztesek vagyunk!

 

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A képen neje, a kolumbiai születésű Stella Arroyave Mexikó zöld mezét viselte (annak ellenére, hogy Kolumbia még versenyben volt a vébén), míg a 88 éves Hopkinson Anglia fehér meze feszült.

Utóbbi kiverte a biztosítékot, hiszen a Hannibal Lectert is alakító legendás színész a walesi Port Talbot városában született, és gyakran beszélt szülőhazájához fűződő erős kapcsolatáról.

Vedd le azt az mezt, walesi vagy!

– reagált az egyik rajongó. „Azt hittem, büszke vagy arra, hogy walesi vagy” – tette hozzá egy másik.

De volt olyan is, aki azt írta, a színész „áttért a sötét oldalra.”

A mérkőzést Anglia nyerte 3-2-re, és bejutott a világbajnokság negyeddöntőjébe.

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