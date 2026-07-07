Felhergelte a futballszurkolókat a 88 éves színészlegenda, Sir Anthony Hopkins

Az Oscar-díjas színész meglepte rajongóit azzal, hogy megosztott egy fotót a feleségével a Mexikó–Anglia mérkőzés alatt, és azt írta:
Mindannyian győztesek vagyunk!
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A képen neje, a kolumbiai születésű Stella Arroyave Mexikó zöld mezét viselte (annak ellenére, hogy Kolumbia még versenyben volt a vébén), míg a 88 éves Hopkinson Anglia fehér meze feszült.
Utóbbi kiverte a biztosítékot, hiszen a Hannibal Lectert is alakító legendás színész a walesi Port Talbot városában született, és gyakran beszélt szülőhazájához fűződő erős kapcsolatáról.
Vedd le azt az mezt, walesi vagy!
– reagált az egyik rajongó. „Azt hittem, büszke vagy arra, hogy walesi vagy” – tette hozzá egy másik.
De volt olyan is, aki azt írta, a színész „áttért a sötét oldalra.”
A mérkőzést Anglia nyerte 3-2-re, és bejutott a világbajnokság negyeddöntőjébe.