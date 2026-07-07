Felhergelte a futballszurkolókat a 88 éves színészlegenda, Sir Anthony Hopkins

Az Oscar-díjas színész meglepte rajongóit azzal, hogy megosztott egy fotót a feleségével a Mexikó–Anglia mérkőzés alatt, és azt írta:

Mindannyian győztesek vagyunk!

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Anthony Hopkins (@anthonyhopkins) által megosztott bejegyzés

A képen neje, a kolumbiai születésű Stella Arroyave Mexikó zöld mezét viselte (annak ellenére, hogy Kolumbia még versenyben volt a vébén), míg a 88 éves Hopkinson Anglia fehér meze feszült.

Utóbbi kiverte a biztosítékot, hiszen a Hannibal Lectert is alakító legendás színész a walesi Port Talbot városában született, és gyakran beszélt szülőhazájához fűződő erős kapcsolatáról.

Vedd le azt az mezt, walesi vagy!

– reagált az egyik rajongó. „Azt hittem, büszke vagy arra, hogy walesi vagy” – tette hozzá egy másik.

De volt olyan is, aki azt írta, a színész „áttért a sötét oldalra.”

A mérkőzést Anglia nyerte 3-2-re, és bejutott a világbajnokság negyeddöntőjébe.