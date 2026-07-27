késes támadáspárizspárizsi késelés
Nagyvilág

Késes támadás Párizsban: két nő súlyosan megsérült

Kenzo TRIBOUILLARD / AFP
admin Kassai Zsigmond
2026. 07. 27. 15:16
Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

Három nőt re támadt rá késsel késsel egy férfi hétfő délelőtt Párizs északnyugati részén, a Porte de Clichynél – írja a Le Monde.

A támadás 11 óra 30 perc körül történt. Laurent Nunez francia belügyminiszter közlése szerint a férfi két konyhakéssel támadt a 19, 24 és 36 éves nőkre. Ketten súlyosan megsérültek: egyiküket a deréktáján, másikukat a hasán érte szúrás, de egyikük sincs életveszélyben.

A támadót egy szolgálaton kívüli rendőr fékezte meg és fogta el. Nuñez méltatta a rendőr bátorságát.

A gyanúsítottnál nem voltak személyazonosító iratok, az általa megadott személyazonosságot még ellenőrzik. A belügyminiszter szerint a férfi összefüggéstelen kijelentéseket tett, ezért egyelőre óvatosan kell kezelni a támadás indítékára vonatkozó feltételezéseket.

Az ügyben súlyosbított emberölési kísérlet miatt indult nyomozás. A francia terrorellenes ügyészség egyelőre figyelemmel kíséri az eljárást.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Az argentin elnök kampánybeszédben sértegette a brazil elnököt, és súlyos feszültséget generált a két ország között
Repedések miatt fel kell újítani a négy éve elkészült horvátországi kulcshidat
Bepereltek két amerikai légitársaságot, amiért közreműködtek venezuelai férfiak deportálásában
Öt halott: tragédiába fulladt egy bosnyák hegymászókaland Oroszországban
Interjú Tóth Ildikó milliárdos üzletasszonnyal 2026. július 16-án.
„Lévai Anikó másfajta életet él, soha nincs nála luxicucc, számára a külsőségek nem fontosak”
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik