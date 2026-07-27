Több mint 70 milliárdos állami támogatást és 10 ezer vendégmunkást garantáltak Szijjártóék a szegedi BYD-nek

Velkey György László hétfőn közzétett videójában arról beszélt, hogy Stumpf Péter szegedi képviselővel átnézték a minisztériumban rendelkezésre álló iratanyagot a szegedi BYD-beruházásról. Az államtitkár állítása szerint a dokumentumokból kiderült, hogy az előző kormány közel tízezer vendégmunkás behozatalára adott engedélyt a kínai óriásvállalatnak, ami majdnem megegyezik a korábban ígért munkahelyek számával.

A felvételeken Velkey elmondta, hogy a magyar állam több mint hetvenmilliárd forint infrastrukturális támogatást vállalt azon a területen, ahova a BYD költözik.

Emellett közvetlen anyagi támogatást is ígértek a cégnek, amelynek pontos összege ugyan üzleti titok, de az államtitkár szerint a nagyságrendje a debreceni CATL-gyárnak juttatott forrásokhoz mérhető.

(A debreceni akkumulátorgyár esetében Velkey az év korábbi részében soron kívüli vizsgálatot rendelt el a telephelyénél, miután felmerült, hogy veszélyes anyagok kerülhettek a szennyvízhálózatba.)

A politikus úgy fogalmazott, hogy a „bukott Orbán-kormány Szijjártó Péter vezetésével” a magyarok helyett a kínai vállalatnak kedvező vállalásokat tett, a jelenlegi kormány azonban a szegediek és a magyar emberek érdekeit fogja képviselni a külföldi partnerekkel folytatott tárgyalásokon.

Szijjártó Péter BYD-s munkája is téma volt

A bejelentés során a politikus emlékeztetett arra a napokban napvilágot látott tényre is, hogy a korábbi külügyminiszter a BYD-nél folytatja a pályafutását. Ahogy arról beszámoltunk, a volt tárcavezető a kínai vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként dolgozik majd.

A lépés miatt Velkey a múlt héten az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának összehívását kezdeményezte, hogy megvizsgálják, jelent-e nemzetbiztonsági kockázatot a legérzékenyebb állami információkhoz korábban hozzáférő politikus külföldi elhelyezkedése.

Vizsgálják a szegedi beruházást

A szegedi gyárhoz kapcsolódó korábbi döntések felülvizsgálatáról Magyar Péter is beszélt a parlamentben az elmúlt napokban. A beruházás körül már korábban is súlyos problémák merültek fel: a 24.hu információi szerint az építkezésen februárban és júniusban is halálos baleset történt, amikor egy-egy kínai munkás az ott dolgozó gépek miatt az életét vesztette. A nemzetközi munkavédelmi jelentések emellett rendszeres extrém túlórákról, ki nem fizetett bérekről és pihenőnap nélküli foglalkoztatásról is beszámoltak a helyszínnel kapcsolatban.

Velkey György László a friss videóban azt is egyértelműsítette: a szegediek elvárják, hogy a beruházás során szigorúan tartsák be a hatályos jogszabályokat és a környezetvédelmi előírásokat, valamint biztosítsanak jól fizető állásokat a magyarok számára, amiből a város is profitálhat.