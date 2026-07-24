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Hiába az ETO a címvédő, a Fradi a favorit: az NB I-re is ráköszön a NER-telen valóság

A győztes Ferencváros játékosai a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének 1. fordulójában játszott Ferencváros - Vojvodina visszavágó mérkőzés után.
Purger Tamás / MTI
admin Marosi Gergely
2026. 07. 24. 15:05
A győztes Ferencváros játékosai a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének 1. fordulójában játszott Ferencváros - Vojvodina visszavágó mérkőzés után.
Purger Tamás / MTI
Pénteken a Nyíregyháza–Újpest mérkőzéssel megkezdődik a labdarúgó NB I (hivatalos nevén OTP Bank Liga) 2026/27-es idénye, mely az első lesz a 12 csapatos pontvadászatok történetében a NER keretein kívül. Az egyéves televíziós deal áthidaló megoldásnak tűnik, a klubok átigazolási visszafogottsága érezhető és érthető. A totális hátszél és bőség éveinek vége, új elem lesz a bajnokságban a visszavezetett osztályozó, de változnak-e az erőviszonyok a remélhetőleg a racionálisabb gazdálkodás felé tartó NB I-ben?

Ha nem is lyukadt ki teljesen a magyar futball köré mesterségesen felhúzott burok, annyit biztosan állíthatunk, hogy más lesz ez az NB I-es bajnokság, mint az összes többi az elmúlt tizenegy évben. A Magyar Labdarúgó Szövetség külön összeállításban tekintett vissza a 2015/16–2024/25-os érára (azaz a legutóbbi, időrendben 11. bajnokságot nem vette már figyelembe), melyet az egymás után hét bajnoki aranyérmet nyerő Ferencváros uralt. A Fradi dominanciájának az ETO FC Győr véget vetett a 2025/26-os évadban, tavasszal pedig szétesett a NER, az a politikai keretrendszer, melybe a magyar futball is betagozódott.

A kormányváltás és a körülmények megváltozásából a klubokat leginkább két dolog érintette:

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