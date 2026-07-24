Ha nem is lyukadt ki teljesen a magyar futball köré mesterségesen felhúzott burok, annyit biztosan állíthatunk, hogy más lesz ez az NB I-es bajnokság, mint az összes többi az elmúlt tizenegy évben. A Magyar Labdarúgó Szövetség külön összeállításban tekintett vissza a 2015/16–2024/25-os érára (azaz a legutóbbi, időrendben 11. bajnokságot nem vette már figyelembe), melyet az egymás után hét bajnoki aranyérmet nyerő Ferencváros uralt. A Fradi dominanciájának az ETO FC Győr véget vetett a 2025/26-os évadban, tavasszal pedig szétesett a NER, az a politikai keretrendszer, melybe a magyar futball is betagozódott.

A kormányváltás és a körülmények megváltozásából a klubokat leginkább két dolog érintette: