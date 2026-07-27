Már 160 ezren kitöltötték a kormány közlekedésbiztonsági kérdőívét

Már több mint 160 ezren töltötték ki a július 16-án elindított közlekedésbiztonsági kérdőívet – közölte hétfőn a Közlekedési és Beruházási Minisztérium (KBM). A társadalmi egyeztetés szeptember 9-ig tart.

A tárca által ismertetett előzetes eredmények szerint a válaszadók többsége úgy látja, hogy a jelenlegi szankciók nem elég visszatartó erejűek a legsúlyosabb és visszatérő közlekedési szabályszegések esetében.

A minisztérium szerint sokan támogatják az illegális utcai versenyzés elleni szigorúbb fellépést, a halálos vagy súlyos sérüléssel járó gyorshajtások szankcionálásának szigorítását, valamint a visszaeső szabályszegőkkel szembeni keményebb intézkedéseket.

Felmerült az átlagsebesség-mérés és a kamerás ellenőrzés is

A tárca közlése alapján a kitöltők jelentős része egyetért az átlagsebesség-mérés bevezetésével, valamint azzal, hogy automatikus kamerás ellenőrzéssel figyeljék többek között a buszsávok jogosulatlan használatát, a vasúti átjárókra vonatkozó szabályok megszegését és a megállási tilalom megsértését.

A kérdőív kitér az elektromos rollerek szabályozására is. A KBM szerint sok válaszadó támogatná, hogy a rollereket teljesítmény alapján külön kategóriákba sorolják, kötelező legyen a bukósisak használata, és a kisebb teljesítményű járműveket csak 14 éves kortól lehessen használni.

Több száz halálos áldozat évente

A közlemény emlékeztet arra is, hogy tavaly 456 ember halt meg közúti balesetben Magyarországon, több mint 4500-an súlyosan, csaknem 15 ezren pedig könnyebben sérültek meg.

A kérdőív szeptember 9-ig érhető el, a kitöltés anonim és önkéntes. A minisztérium közlése szerint a beérkező véleményeket a tervezett közlekedésbiztonsági intézkedések előkészítésénél veszik figyelembe.