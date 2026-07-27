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„Elvakított benneteket a gyűlölet és a kritizálási vágy” – a FIFA elnöke beszólt a kritikusainak

Gianni Infantino a világbajnoki trófea átadásakor.
Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images
Gianni Infantino a világbajnoki trófea átadásakor.
24.hu
2026. 07. 27. 13:46
Gianni Infantino a világbajnoki trófea átadásakor.
Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images
Gianni Infantino a világbajnoki trófea átadásakor.
Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) elnöke nyíltan kijelentette, hogy aki az idei világbajnokságot kritizálja, az hamis híreket terjeszt és gyűlölködik, mivel szerinte az egységet, a biztonságot és a befogadást ünnepelte a vébé.

„Annyira elvakított benneteket a gyűlölet és a kritizálási vágy, hogy minderről lemaradtatok. Azoknak, akik tollal és papírral vagy képernyők mögül terjesztik a gyűlöletet és a hamis híreket, azt üzenem:

miközben ti ott ültök, mi a FIFA-nál a frontvonalban dolgozunk, szervezünk, és megvalósítjuk a világ legjobb show-ját. Nem tapasztaltunk erőszakot vagy incidenseket, százszázalékos volt a biztonság, öröm és boldogság uralkodott.

– olvasható az elnök Instagram-posztjában.

A világbajnokság kapcsán számos probléma merült fel, ilyenek például

  • a társrendező Egyesült Államok vízumkorlátozásai, amelyek több ország szurkolóit és tisztségviselőit érintették,
  • aggályok merültek fel a konfliktus sújtotta régióból érkező Iránnal, Haitivel és a Kongói DK-val kapcsolatban is,
  • majd ott volt az amerikai csatár, Folarin Balogun piros lap miatt kapott eltiltásának felfüggesztése Donald Trump hívását követően,
  • de az Argentína és Egyiptom közötti nyolcaddöntő bírói tevékenység is kiváltotta a közvélemény haragját.

Infantino mindezek ellenére azt írta bejegyzésében, hogy sajnálja azokat, akik annyira belemerültek a gyűlöletbe és a kritikába, hogy közben lemaradtak a torna öröméről és közösségi élményéről.

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