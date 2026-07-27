„Elvakított benneteket a gyűlölet és a kritizálási vágy” – a FIFA elnöke beszólt a kritikusainak

„Annyira elvakított benneteket a gyűlölet és a kritizálási vágy, hogy minderről lemaradtatok. Azoknak, akik tollal és papírral vagy képernyők mögül terjesztik a gyűlöletet és a hamis híreket, azt üzenem:

miközben ti ott ültök, mi a FIFA-nál a frontvonalban dolgozunk, szervezünk, és megvalósítjuk a világ legjobb show-ját. Nem tapasztaltunk erőszakot vagy incidenseket, százszázalékos volt a biztonság, öröm és boldogság uralkodott.

– olvasható az elnök Instagram-posztjában.

A világbajnokság kapcsán számos probléma merült fel, ilyenek például

a társrendező Egyesült Államok vízumkorlátozásai, amelyek több ország szurkolóit és tisztségviselőit érintették,

aggályok merültek fel a konfliktus sújtotta régióból érkező Iránnal, Haitivel és a Kongói DK-val kapcsolatban is,

majd ott volt az amerikai csatár, Folarin Balogun piros lap miatt kapott eltiltásának felfüggesztése Donald Trump hívását követően,

piros lap miatt kapott eltiltásának felfüggesztése hívását követően, de az Argentína és Egyiptom közötti nyolcaddöntő bírói tevékenység is kiváltotta a közvélemény haragját.

Infantino mindezek ellenére azt írta bejegyzésében, hogy sajnálja azokat, akik annyira belemerültek a gyűlöletbe és a kritikába, hogy közben lemaradtak a torna öröméről és közösségi élményéről.