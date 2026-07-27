„Elvakított benneteket a gyűlölet és a kritizálási vágy” – a FIFA elnöke beszólt a kritikusainak

„Annyira elvakított benneteket a gyűlölet és a kritizálási vágy, hogy minderről lemaradtatok. Azoknak, akik tollal és papírral vagy képernyők mögül terjesztik a gyűlöletet és a hamis híreket, azt üzenem:
miközben ti ott ültök, mi a FIFA-nál a frontvonalban dolgozunk, szervezünk, és megvalósítjuk a világ legjobb show-ját. Nem tapasztaltunk erőszakot vagy incidenseket, százszázalékos volt a biztonság, öröm és boldogság uralkodott.
– olvasható az elnök Instagram-posztjában.
A világbajnokság kapcsán számos probléma merült fel, ilyenek például
- a társrendező Egyesült Államok vízumkorlátozásai, amelyek több ország szurkolóit és tisztségviselőit érintették,
- aggályok merültek fel a konfliktus sújtotta régióból érkező Iránnal, Haitivel és a Kongói DK-val kapcsolatban is,
- majd ott volt az amerikai csatár, Folarin Balogun piros lap miatt kapott eltiltásának felfüggesztése Donald Trump hívását követően,
- de az Argentína és Egyiptom közötti nyolcaddöntő bírói tevékenység is kiváltotta a közvélemény haragját.
Infantino mindezek ellenére azt írta bejegyzésében, hogy sajnálja azokat, akik annyira belemerültek a gyűlöletbe és a kritikába, hogy közben lemaradtak a torna öröméről és közösségi élményéről.