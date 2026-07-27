Augusztus végéig lehet jelentkezni a Médiatanács élére

Az Országgyűlés Művelődési Bizottsága pályázatot hirdetett a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának elnöki tisztségére. A felhívás szerint a kiválasztott jelölt öt évre kap megbízatást.

A dokumentum alapján a Médiatanács megválasztott elnökét a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökévé, szintén ötéves időtartamra.

Többféle szakmai háttérrel is lehet pályázni

A kiírás szerint a jelentkezőknek büntetlen előéletűnek kell lenniük, felsőfokú végzettséggel kell rendelkezniük, és indulhatnak az országgyűlési választáson.

A pályázóknak emellett legalább egy szakmai feltételnek is meg kell felelniük: rendelkezhetnek legalább ötéves média- vagy hírközlési hatósági gyakorlattal, ötéves vezetői tapasztalattal a média- vagy telekommunikációs iparágban, illetve média- vagy hírközlési tárgyú tudományos fokozattal vagy legalább tízéves felsőoktatási oktatói gyakorlattal.

Pártpolitikai múlt kizáró ok

A felhívás kizárja a pályázók köréből azokat, akik az elmúlt öt évben párttisztséget viseltek, párt delegáltjaként töltöttek be tisztséget, vagy más módon pártpolitikai tevékenységet folytattak.

Nem pályázhatnak az előző Médiatanács tagjai sem, beleértve annak korábbi elnökét.

A dokumentum részletes összeférhetetlenségi szabályokat is tartalmaz. A Médiatanács elnöke egyebek mellett nem lehet országgyűlési képviselő, európai parlamenti képviselő, kormánytag, polgármester vagy médiaszolgáltató vállalkozás vezetője, illetve tulajdonosa.

Szakmai programot is kérnek

A jelentkezőknek részletes szakmai koncepciót kell benyújtaniuk. Ennek ki kell térnie a médiaigazgatásra, a hírközlési szabályozásra, a Médiatanács és az NMHH működésére, valamint arra is, miként biztosítanák a testület független, átlátható és szakmailag megalapozott működését.

A pályázóknak az európai médiaszabályozási keretek – köztük az EMFA, a DSA és a TTPA – végrehajtásával kapcsolatos elképzeléseiket is ismertetniük kell.

Nyilvános meghallgatás után dönthet a parlament

A pályázatokat egy, az Országgyűlés által létrehozott eseti bizottság vizsgálja meg. A jelentkezők nyilvános meghallgatáson vesznek részt, ezt követően az eseti bizottság tesz javaslatot a Művelődési Bizottságnak.

A végső döntést az Országgyűlés hozza meg. Ha a jelölt nem kapja meg a megválasztásához szükséges támogatást, új pályázati és jelölési eljárást kell lefolytatni.