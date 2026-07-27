Sosem volt még olyan alacsony a Duna vízállása Budapestnél, mint most

Hetek óta alacsony a Duna vízállása, mivel sem a magyarországi, sem pedig a külföldi vízgyűjtők területén nem hullott és várhatóan nem is fog hullani jelentős mennyiségű csapadék. Ennek hatására Budapesten új negatív rekordot dönthet a Duna vízszintje, írja az Időkép.

Július 16-án a fővárosban 6 centiméterre közelítette meg az eddigi legalacsonyabb vízállást a folyó vízszintje, majd kismértékben emelkedett. Ez azonban már a múlté, az Országos Vízjelző Szolgálat szerint a Duna újra apad, vasárnap reggel Budapestnél 41 centimétert mutatott a vízmérce.

Az előrejelzése szerint hétfő éjjel 32 centiméterre csökkenhet a vízállás – ezzel új negatív budapesti rekord születhet.

Az abszolút rekord ennél jóval súlyosabb volt: Bajánál július 18-án 14 centiméterrel állított fel negatív rekordot legnagyobb folyónk vízállása. A korábbi rekord 27 centiméter volt, melyet 2018. október 25-én rögzítettek.

Fotók a Duna alacsony budapesti vízállásáról: