Peter Jacksonék felújították a Queen budapesti koncertfilmjét, a fővárosban lesz a világpremierje

A Budapesti Klasszikus Film Maratonon (BKFM) mutatják be a világon először a Queen együttes 1986-os budapesti koncertjéről készült film 4K-s, restaurált változatát.

A Zsombolyai János rendezte alkotást a Sony Music Vision megbízásából az NFI Filmarchívum és Filmlabor, valamint Peter Jackson új-zélandi csapata, a Park Road újította fel. A magyarországi mozikban október 7-től lesz látható a Pannónia Entertainment forgalmazásában.

Az 1986. július 27-i népstadionbeli koncert történelmi jelentőségű volt, mivel a zenekar ekkor lépett fel először a keleti blokkban. A 17 kamerával rögzített film a koncert mellett a zenekar budapesti és környéki látogatását is bemutatja. A felvétel egyik legismertebb része, amikor Freddie Mercury elénekli a Tavaszi szél vizet áraszt című magyar népdalt.

A Nemzeti Filmintézet kilencedik alkalommal rendezi meg a Budapesti Klasszikus Film Maratont 2026. szeptember 15. és 20. között. Ráduly György, a fesztivál igazgatója elmondta, hogy a magyar film születésének 125. évfordulóján kiemelt figyelmet kap a filmörökség megőrzése. A rendezvény mintegy 100 vetítéssel várja a látogatókat olyan helyszíneken, mint az Uránia Nemzeti Filmszínház, a Toldi mozi és a Francia Intézet, emellett szabadtéri vetítéseket is tartanak. A fesztivál kiemelt témái közé tartozik az ’56-os forradalom 70. évfordulója is.

A programban nemzetközi szakmai rendezvények, diákvetítések és workshopok is szerepelnek. A BKFM mára a bolognai Il Cinema Ritrovato és a lyoni Lumière Fesztivál mellett a három legjelentősebb európai filmörökségi fesztivál közé tartozik. A részletes programot augusztus végén teszi közzé a Nemzeti Filmintézet.