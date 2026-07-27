Tarr Zoltán visszavonta a Pataky Attiláéknak megítélt százmilliós NKA-támogatásokat

„Két valótlan adatközlésre is bukkantunk az Eddának szánt NKA-támogatások között” – írta a Tarr Zoltán kulturális és társadalmi kapcsolatokért felelős miniszter Facebookon.

Jóváhagytam két olyan cég támogatásainak a visszavonását, amely Pataky Attila előadásaira kért korábban támogatást. A cégeknek vissza kell fizetniük ezeket a pénzeket, miután az előző, bukott miniszter saját kereteként használt hírhedt ideiglenes kollégium támogatásainak áttekintése közben újabb furcsaságokra bukkantunk

– írta a miniszter.

Ahogy írja, „2025 végén az NKA említett kollégiuma 100 millió forint támogatást ítélt meg Az Edda Musical – A Kör – országos turné megvalósítására annak ellenére, hogy a támogatást kérvényező cég pár héttel korábban már kapott 10 millió forint támogatást a szóban forgó musical forgalmazására. A két támogatási igény tárgya és programterve is megegyezett tartalmilag. A támogatást kérő ezt a korábbi támogatást nem tüntette fel az igény benyújtásakor, így valótlan adatközléssel befolyásolta a döntést.”

Tarr közlése szerint hasonló történt az Edda művek – Aréna 2026 koncert elnevezésű esemény esetében is, amelyre 150 milliót kaptak. „A támogatási igény benyújtásakor az érintett cég a tervezett jegybevételt mulasztotta el feltüntetni az adatlapon. A több tízezrekért árult jegyekből származó bevétel feltüntetésének hiánya ebben az esetben is valótlan adatközlésnek számít.”

Mindkét támogatás visszavonásra került.

Nem ezek voltak az egyedüli, Pataky Attilához köthető támogatások: az Edda-frontember és fia, Pataky Gergő 5-5 millió forintot kapott, a győztes pályázatban azt írták: „dolgomnak érzem korunk zűrzavaros, káosz felé tántorgó világának, utat mutatni a fény és a szabadság felé. Hitet adni, hogy élni érdemes, és mindezeket az emberi léptékű természeti törvények mezsgyéjén. Napfényben utazó jövendőt prognosztizálok magunknak (magyaroknak), mert ártást, káoszt lehet teremteni ideig-óráig, de az életet nem lehet legyőzni soha.” AZ NKA-támogatások kapcsán korábban kerestük az Edda menedzsmentjét, ám ezidáig nem kaptunk választ kérdéseinkre.

Lapunk az ügy kapcsán múlt héten feltárta, hogy Hankó Balázs még a Fidesz választási veresége után is osztott NKA-pénzeket, ahogy azt is, hogyan kapott 650 milliót egy nagyoperett, amelyet ezidáig mindössze egyszer hallhatott a közönség.