„Magyar Péter öngólt lőtt” – szakértők mondják el, mi áll a Tisza Párt támogatottságának visszaesése mögött

Két olyan kutatás is megjelent hétfőn, amely – ki tudja mióta, de először – kellemetlen adatot rögzített a Tisza Párt és Magyar Péter számára.

A Medián mérése szerint ugyanis nemcsak, hogy megtorpant a Tisza Párt népszerűségének emelkedése, de júniushoz képest még egy hibahatáron billegő mértékű visszaesés is bekövetkezett a kormánypárt támogatottságában. Miközben a június végén készült Medián-elemzés már a Tisza „tetőzéséről” beszélt, ahhoz képest mostanra 3–5 százalékponttal csökkent a kormánypárt bázisa. Először történt esés a Tisza-kormány alatt a népszerűségben. A másik mérés a Publicusé volt, amely szerint ugyan még mindig jelentős fölénnyel vezet a Tisza Párt, de a Fidesznek sikerült valamennyit faragnia a hátrányából. A mérés szerint a Tisza az egyes kategóriákban – a Medián számaival egybecsengően – 3-5 százalékpontot veszített, ugyanakkor jelentős változás, hogy Magyar Péter alkalmasságának megítélése jelentősen romlott az elmúlt hónapokban. Májusban ugyanis még a megkérdezettek 72 százaléka tartotta alkalmasnak arra, hogy Magyarország miniszterelnöke legyen, mostanra már „csak” 62 százalék gondolja így – ez tehát máris 10 százalékpontos csökkenést jelez egyetlen hónap alatt.

Mit jelentenek ezek az adatok politikailag? Mik lehetnek az okok, amelyek a Tisza megtorpanása mögött állhatnak? Milyen tanulsággal szolgálhatnak az elmúlt hetek Magyar Péterék számára, mi volt legfőbb gond a Polgár-ügyben? Erről kérdeztük a szakértőket: Virág Andreát, a Republikon Intézet stratégiai igazgatóját, illetve Schultz Nóra politológust, a Törökülés állandó vendégét.

Magyar Péterék tették magasra a lécet, amelyet most levertek

„Az biztos, hogy az elmúlt hetekben csúsztak be olyan hibák, amelyek korábban nem, vagy ha volt is megbicsaklás, azok egyszerűen leperegtek a Tisza Pártról. Ebben a tekintetben tehát lehet változás, hogy most már ára is van a hibáknak” – kezdi az értékelést Virág Andrea, aki szerint korai lenne arról beszélni, hogy elérte a Tisza Párt a támogatottsági plafont, mert bár a múlt havi adatok után egyértelműen jelzi a két mérés a megtorpanást, de nincs kizárva, hogy a következő hónapokban ismét „emelkedésnek indul majd a kormánypárt.”