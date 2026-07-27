Holttestet találtak egy hajnalban leégett lakás romjai között Zuglóban

Holttestet találtak a tűzoltók egy hétfő hajnalban kigyulladt XIV. kerületi ház utómunkálatai közben – közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Az áldozatról további részleteket egyelőre nem közöltek.

A tűz hétfőn hajnali négy óra körül ütött ki a zuglói Kalocsai utcában. Az első helyszíni tájékoztatás szerint egy ikerház egyik lakása, valamint az ingatlanban és az udvaron nagy mennyiségben felhalmozott szemét gyulladt ki. A lakás teljes terjedelmében égett, a lángok pedig a telek hátsó részén álló gazdasági épületet is veszélyeztették.

A fővárosi hivatásos tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre. Az oltásba a zuglói és a rózsadombi önkéntes tűzoltók is bekapcsolódtak, a munkálatokat a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította.

A ház reggelre teljesen leégett

A lángok továbbterjedését hajnali fél hatra sikerült megakadályozni. A tűzoltók ekkor nyolc vízsugárral dolgoztak, a közműszolgáltatók pedig leválasztották a házat a hálózatról. A tűz az ikerház másik lakására nem terjedt át. A tüzet reggelre megfékezték, az érintett lakás azonban teljesen megsemmisült: beszakadt a födémje és a tetőszerkezete is. A katasztrófavédelem szerint a lángok átterjedését az épületrészek közötti tűzfal akadályozta meg.

A későbbi összesítés szerint egy melléképület, valamint az udvaron több méter magasan, több száz négyzetméteren felhalmozott hulladék is égett. A tüzet végül kilenc vízsugárral oltották, miközben több környező házat is védeni kellett a lángoktól.

A holttestet az elhúzódó utómunkálatok során találták meg. A romok átkutatása és a végleges oltás még a délutáni órákban is tartott. A tűz keletkezésének körülményeit tűzvizsgálati eljárásban vizsgálják.