Hajdu János védője, Hampó Norbert szerint minden olyan nyilatkozat, amely a már feltárt vagy még feltárható tények helyett pontatlan, illetve hiányos információkat közöl, „nehezíti az objektív igazság feltárását” – írja a Telex.

Az ügyvéd ezt arra reagálva közölte, hogy Orbán Viktor a tusványosi beszédében az ukrán pénzszállítók elleni akció irányítójaként beszélt a Terrorelhárítási Központ korábbi vezetőjéről. A Fidesz elnöke azt mondta, Hajdu „megállította, illetve levezényelte, megcsinálta” az operatív akciót, ezért szerinte hősként kellene ünnepelni. Hampó ugyanakkor leszögezte:

Hajdu János bűncselekményt nem követett el.

Orbán kijelentése azért érdekes, mert a nyomozó ügyészség szintén Hajdut tartja felelősnek az akcióért. A TEK volt vezetőjét hétrendbeli, a sértettek sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartással gyanúsították meg. Az ügyészség szerint ő határozta meg az akció feladatait, és az utasítására tartották fogva jogalap nélkül legalább kilenc órán át a hét ukrán állampolgárt.

Hajdu ezzel szemben a vallomásában azt állította, hogy a TEK a NAV felkérésére vett részt az akcióban, annak közvetlen irányítását pedig egyik beosztottja végezte, ő csak ellenőrző parancsnokként volt jelen. Mint korábban a 444.hu cikke alapján megírtuk, Hajdu arról is beszélt, hogy Farkas Örs, a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda akkori államtitkára hívta egyeztetésre az ukrán pénzszállítók ügyében.

Orbán Hajdu meggyanúsítása után kiállt bizalmi embere mellett, az eljárást politikai leszámolásnak nevezte, majd a TEK korábbi vezetőjét a Fidesz biztonsági igazgatójává nevezte ki.