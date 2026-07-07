Munkában a VAR!
De csak egy szögletet bíráltak el, Ariasra pattant vissza a labda és róla ment ki, így kolumbiai sarokrúgás helyett svájci kirúgás következik.
De csak egy szögletet bíráltak el, Ariasra pattant vissza a labda és róla ment ki, így kolumbiai sarokrúgás helyett svájci kirúgás következik.
A lelátó jóval nagyobb része sárgába borult.
Megvan Vargas első védése! Rieder törhetett be a tizenhatoson belülre, de a lövését nem tudta igazán helyezni, így a kolumbiai kapus biztosan védett. Mindenesetre ez egy komoly lehetőség volt.
Zakaria lőtte be a labdát középre, több kolumbiai védőt is elkerült a passz, de Jashari végül nem tudptt lecsapni rá. Pedig ez jó elképzelés volt.
Mondjuk nem csoda, ez a világbajnokság 96. mérkőzése. Eddig 64 volt a komplett torna.
Il est à tous les matches 😭 pic.twitter.com/4noKLoh8XR
— Actu Foot (@ActuFoot_) July 7, 2026
Célt ért a fanyalgás, nagy kolumbiai helyzetet láthattunk. Puerta vette célba a kaput, a felső sarokba tartó tekerését azonban oldalra tudta ütni Kobel.
Hogy ilyen finoman fogalmazzam meg, hogy egyelőre nem sok minden történik. Kioltjáj eddig egymás játékát a csapatok, mindössze egy blokkban elakad próbálkozást jegyezhetünk fel eddig. 0,004 xG-t hoztak össze a csapatok – összesen.
Természetesen James Rodríguez tekert középre ballal, Kobel a kapujában maradt, de a berobbanó kolumbiai támadók elől sikerült menteni.
De lest fújtak. Ndoye kapott labdát a tizenhatos bal sarkánál, kapásból lőtt, de elég rosszul találta el, simán védett a kapus. De közben emelkedett is a zászló.
A kolumbiaiak indították útjára a labdát.
Az első két mérkőzését Mexikóban játszotta a csapat, aztán Miami és Kansas City következett, ezúttal pedig Vancouverben lépnek pályára a dél-amerikaiak.
Nem jó ennyit utazni. Változik minden, a körülmények, az időjárás. Játszottunk már magaslaton, magas páratartalom mellett, száraz időben is. De számítottunk rá, hogy ez lehet
– mondta Nestor Lorenzo, a kolumbiaiak szövetségi kapitánya.
A címvédő Argentína a 79. percig kátgólos hátrányban volt, aztán mégis kiharcolta a továbbjutást, nem mindennapi körülmények közt.
Johan Manzambi térdsérülést szenvedett a meccs előtti utolsó edzésen és olyan súlyosat, hogy még a cserék közé sem lehetett nevezni. A 20 éves támadó három gólt szerzett a torna korábbi szakaszában és kiosztott két gólpasszt is, nagyon hiányozni fog Murat Yakin csapatából. A svájci kapitány Ruben Vargast is a padra ültette az algériai kezdőből, ő sem teljesen egészséges – Rieder és Jashari került be a kezdőbe.
A kolumbiaiaknál egy csere volt: Suárez került be Jhon Cordoba helyére, utóbbi is megsérült.
Who’s ready for the final Round of 16 clash? 🍿
A look at the starting XIs ahead of #Switzerland vs #Colombia#FIFAWorldCup pic.twitter.com/amASGjc10O
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) July 7, 2026