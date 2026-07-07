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Élő Foci

Foci-vb, nyolcaddöntő: Svájc-Kolumbia 0-0 (élő)

Alex Grimm/Getty Images
admin Futó Csaba
2026. 07. 07. 21:34FRISSÍTVE: 2026. 07. 07. 22:40
Alex Grimm/Getty Images
Szinte hihetetlen, de már a nyolcaddöntők utolsó mérkőzése következik a labdarúgó-világbajnokság, Svájc és Kolumbia dönti el egymást közt, hogy melyikük lesz a címvédő Argentína ellenfele. A csapatok nem sűrűn találkoznak egymással, ez mindössze az ötödik egymás elleni találkozójuk lesz, de vébén már egyszer összefutottak: 1994-ben a dél-amerikaiak nyertek 2-0-ra.
Júl. 7. Július 7. 22:00
VANCOUVER BC Place Stadium
SUI Svájc
0:0
COL Kolumbia
NYOLCADDÖNTŐ
közvetítés
4-3-3
4-3-3
Gregor Kobel Kobel 1
Denis Lemi Zakaria Lako Lado Zakaria 6
Nico Elvedi Elvedi 4
Manuel Obafemi Akanji Akanji 5
Ricardo Ivan Rodriguez Araya Rodriguez 13
Remo Freuler Freuler 8
Granit Xhaka Xhaka 10
Fabian Rieder Rieder 22
Ardon Jashari Jashari 14
Dan Ndoye Nodye 11
Breel Donald Embolo Embolo 7
Camilo Andres Vargas Gil C. Vargas 12
Daniel Munoz Mejia D. Muñoz 2
Davinson Sanchez Mina Sanchez 23
Jhon Janer Lucumi Bonilla J. Lucumi 3
Johan Andres Mojica Palacio J. Mojica 17
Gustavo Adolfo Puerta Molano Puerta 14
Jefferson Andres Lerma Solis J. Lerma 16
Jhon Adolfo Arias Andrade J. Arias 11
James David Rodriguez Rubio James 10
Luis Javier Suarez Charris Suarez 25
Luis Fernando Diaz Marulanda Luis Diaz 7
40'

Munkában a VAR!

De csak egy szögletet bíráltak el, Ariasra pattant vissza a labda és róla ment ki, így kolumbiai sarokrúgás helyett svájci kirúgás következik.

30'

Nagy svájci helyzet!

Megvan Vargas első védése! Rieder törhetett be a tizenhatoson belülre, de a lövését nem tudta igazán helyezni, így a kolumbiai kapus biztosan védett. Mindenesetre ez egy komoly lehetőség volt.

28'

Hú, ez jól nézett ki

Zakaria lőtte be a labdát középre, több kolumbiai védőt is elkerült a passz, de Jashari végül nem tudptt lecsapni rá. Pedig ez jó elképzelés volt.

21'

Csak kérni kellett!

Célt ért a fanyalgás, nagy kolumbiai helyzetet láthattunk. Puerta vette célba a kaput, a felső sarokba tartó tekerését azonban oldalra tudta ütni Kobel.

19'

Taktikus csata zajlik

Hogy ilyen finoman fogalmazzam meg, hogy egyelőre nem sok minden történik. Kioltjáj eddig egymás játékát a csapatok, mindössze egy blokkban elakad próbálkozást jegyezhetünk fel eddig. 0,004 xG-t hoztak össze a csapatok – összesen.

6'

A meccs első helyzete lehetett volna

De lest fújtak. Ndoye kapott labdát a tizenhatos bal sarkánál, kapásból lőtt, de elég rosszul találta el, simán védett a kapus. De közben emelkedett is a zászló.

1'
24.hu

Megy a meccs!

A kolumbiaiak indították útjára a labdát.

Luke Hales/Getty Images
21:54

Kolumbia bejárta mindhárom országot

Az első két mérkőzését Mexikóban játszotta a csapat, aztán Miami és Kansas City következett, ezúttal pedig Vancouverben lépnek pályára a dél-amerikaiak.

Nem jó ennyit utazni. Változik minden, a körülmények, az időjárás. Játszottunk már magaslaton, magas páratartalom mellett, száraz időben is. De számítottunk rá, hogy ez lehet

– mondta Nestor Lorenzo, a kolumbiaiak szövetségi kapitánya.

21:32

Bajban a svájciak

Johan Manzambi térdsérülést szenvedett a meccs előtti utolsó edzésen és olyan súlyosat, hogy még a cserék közé sem lehetett nevezni. A 20 éves támadó három gólt szerzett a torna korábbi szakaszában és kiosztott két gólpasszt is, nagyon hiányozni fog Murat Yakin csapatából. A svájci kapitány Ruben Vargast is a padra ültette az algériai kezdőből, ő sem teljesen egészséges – Rieder és Jashari került be a kezdőbe.

A kolumbiaiaknál egy csere volt: Suárez került be Jhon Cordoba helyére, utóbbi is megsérült.

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