Johan Manzambi térdsérülést szenvedett a meccs előtti utolsó edzésen és olyan súlyosat, hogy még a cserék közé sem lehetett nevezni. A 20 éves támadó három gólt szerzett a torna korábbi szakaszában és kiosztott két gólpasszt is, nagyon hiányozni fog Murat Yakin csapatából. A svájci kapitány Ruben Vargast is a padra ültette az algériai kezdőből, ő sem teljesen egészséges – Rieder és Jashari került be a kezdőbe.

A kolumbiaiaknál egy csere volt: Suárez került be Jhon Cordoba helyére, utóbbi is megsérült.