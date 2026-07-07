Lionel Messi összetört, majd sírt a fantasztikus argentin siker után

Az első félidőben büntetőt hibázó Lionel Messi teljesen összetörtnek tűnt, amikor Egyiptom megszerezte a második gólját. Azonban a második félidő ivószünetét követően Argentína feltámadt, Messi gólpasszt adott és gólt szerzett, így járult hozzá válogatottja hihetetlen 3-2-es fordításához.

Nem meglepő, hogy ezek után az Inter Miami klasszisa sírva fakadt a lefújást követően.

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A Clarín azt írta, amint lefújta a francia játékvezető a mérkőzést, minden kamera Messire szegeződött, aki nem tudta visszatartani a könnyeit és sírva fakadt, tekintetével pedig családját kereste a lelátón.

Lionel Messi crying tears of JOY at full time, I love you. pic.twitter.com/sW6L7Eauzi — Mod (@CFCMods) July 7, 2026