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Lionel Messi összetört, majd sírt a fantasztikus argentin siker után

Lionel Messi of Argentina celebrates the victory during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Argentina and Egypt at Atlanta Stadium on July 07, 2026 in Atlanta, Georgia. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto)
Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP
24.hu
2026. 07. 07. 22:13
Lionel Messi of Argentina celebrates the victory during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Argentina and Egypt at Atlanta Stadium on July 07, 2026 in Atlanta, Georgia. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto)
Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Az első félidőben büntetőt hibázó Lionel Messi teljesen összetörtnek tűnt, amikor Egyiptom megszerezte a második gólját. Azonban a második félidő ivószünetét követően Argentína feltámadt, Messi gólpasszt adott és gólt szerzett, így járult hozzá válogatottja hihetetlen 3-2-es fordításához.

Nem meglepő, hogy ezek után az Inter Miami klasszisa sírva fakadt a lefújást követően.

Argentina's forward #10 Lionel Messi is lifted by teammates as they celebrate after winning the 2026 World Cup round of 16 football match between Argentina and Egypt at Atlanta Stadium in Atlanta on July 7, 2026.
Lionel Andres Messi (Argentina) with post game celebration during Round of 16 FIFA World Cup 2026, Argentina and Egypt, Atlanta Stadium, Atlanta, United States on July 07 2026. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto)
Lionel Andres Messi (Argentina) with post game celebration during Round of 16 FIFA World Cup 2026, Argentina and Egypt, Atlanta Stadium, Atlanta, United States on July 07 2026. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto)
ATLANTA, USA - JULY 07: Lionel Messi (10) of Argentina is lifted by teammates as they celebrate after winning the 2026 FIFA World Cup Round of 16 match between Argentina and Egypt at Mercedes-Benz Stadium (Atlanta Stadium) in Atlanta, Georgia, United States on July 07, 2026. Evrim Aydin / Anadolu
Lionel Andres Messi (Argentina) with post game celebration during Round of 16 FIFA World Cup 2026, Argentina and Egypt, Atlanta Stadium, Atlanta, United States on July 07 2026. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto)
6 fotó

A Clarín azt írta, amint lefújta a francia játékvezető a mérkőzést, minden kamera Messire szegeződött, aki nem tudta visszatartani a könnyeit és sírva fakadt, tekintetével pedig családját kereste a lelátón.

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