Publicus: jelentősen romlott Magyar Péter alkalmasságának megítélése

Még mindig jelentős fölénnyel vezet a Tisza Párt, de a Fidesznek sikerült faragnia a hátrányából – derül ki a Publicus Intézet legújabb reprezentatív felméréséből, amelyet a Népszava rendelt meg és hozott nyilvánosságra.

Eszerint a teljes népességben a Tisza 52, a biztos szavazók körében 55, a biztos szavazó pártválasztók csoportjában 68 százalékon áll. A Fidesz ugyanebben a három kategóriában csak 18, 19 és 23 százalékot tud felmutatni. Bár a különbség továbbra is óriási, a májusi adatokhoz képest a Tisza az egyes kategóriákban 3–5 százalékot veszített, a Fidesz viszont 1–3 százalékkal erősödött.

A többi párt közül egyedül a Mi Hazánknak van mérhető támogatottsága, de egyelőre nem tud elmozdulni a parlamenti küszöb környékéről.

Jelentős változás ugyanakkor, hogy Magyar Péter alkalmasságának megítélése jelentősen romlott az elmúlt hónapokban. Májusban még a megkérdezettek 72 százaléka tartotta alkalmasnak arra, hogy Magyarország miniszterelnöke legyen, jelenleg 62 százalék gondolja így – ez 10 százalékpontos csökkenést jelez.Orbán Viktort ugyanakkor a válaszadók 29 százaléka látja alkalmasnak – ez ugyan 2 százalékpontos növekedést jelent, a két politikus azonban továbbra sincs egy súlycsoportban.

Pulai András, a Publicus Intézet vezetője a kormányfő érzékelhető népszerűségvesztését azzal magyarázta, hogy Sulyok Tamás távozása után élénk vitákat váltott ki, hogy Magyar Péter felkérte Polgár Juditot köztársasági elnöknek, holott előzőleg ajánlásokat várt az államfői tisztségre – olvasható a Népszavában.