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„Technológiai visszaélés” – a horvátok nem törődnek bele a vb-kiesésbe, magyarázatot követelnek a FIFA-tól

Josko Gvardiol gólját nem adták meg.
Justin Setterfield/Getty Images
admin Futó Csaba
2026. 07. 07. 18:39
Josko Gvardiol gólját nem adták meg.
Justin Setterfield/Getty Images

Horvátország nem törődik bele abba, ahogyan kiesett a válogatott a labdarúgó-világbajnokságról. Emlékezhetünk rá, hogy a VAR és a labdába épített chip segítségével született meg az a döntés, hogy érvénytelenítik Josko Gvardiol találatát, amivel a csapat hosszabbításra mentette volna a Cristiano Ronaldóék elleni párharcot a legjobb 32 között: szabad szemmel nem volt látható, de a szenzor alapján Igor Matanovic beleért a labdába, így viszont lesen tartózkodott Mario Pasalic, aki a gólpasszt adta.

A L’Equipe azt írja, hogy a horvát szövetség hivatalos panaszt nyújtott be az eljárás miatt a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) elnökénél, Gianni Infantinónál.

„A szövetség mély csalódását és nemtetszését fejezi ki a Portugália elleni mérkőzéssel kapcsolatban, nem a játékvezetői döntések, (…) hanem maga a folyamat miatt, amely a végső döntéshez vezetett.

Gvardiol egyenlítő gólja kapcsán a szabályokkal és a labdarúgás szellemével ellentétben Pasalicot lesen találták egy nem létező Matanovic-féle érintés miatt, mert a szenzor azt jelezte. Úgy véljük, hogy ez technológiai visszaélés volt

– magyarázta a horvát szövetség szóvivője, Tomislav Pacak, aki elárulta, hogy a portugáloknak megítélt büntetőt is kifogásolják a horvátok.

Azzal folytatta, hogy ez a levél már nem fog enyhíteni a kiesés miatt fájdalmon, de fontosnak tartják jelezni az aggályaikat a FIFA felé és részletes magyarázatot szeretnének.

Idő közben egyébként a portugál válogatott is kiesett, amely 1-0-ra elveszítette a Spanyolország elleni nyolcaddöntőjét.

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