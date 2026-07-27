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Belföld

Megkötöztek és megerőszakoltak egy fiatal nőt Zircnél

police.hu
admin Kolontár Krisztián
2026. 07. 27. 15:59
police.hu

Megerőszakoltak egy fiatal nőt Zircnél. A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint vasárnap dél körül érkezett bejelentés a rendőrségre arról, hogy megerőszakoltak egy nőt a Zirc környéki erdőben, és elvették tőle a pénzét.

A nő elmondása szerint kirándult, amikor egy számára ismeretlen férfi útját állta, megtámadta, a kezeit hátrakötötte, és egy nála lévő szikével megfenyegette. Ezután az egyik vadászleshez vitte, ahol megerőszakolta, és elvette több tízezer forintját.

– fogalmazott a rendőrség.

A veszprémi rendőrök azonosították a feltételezett elkövetőt, és elfogatóparancsot bocsátottak ki vele szemben. A 49 éves férfit még aznap délután kézre kerítették. Ezután előállították, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.

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