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Gazdaság

Szállodabirodalom omlik össze? Több helyen maradtak pénz nélkül dolgozók és vendégek

Vasvári Tamás / MTI
Klemm Balázs, a Hotel & More tulajdonosa.
admin Tamásné Szabó Zsuzsanna
admin Vitéz F. Ibolya
2026. 07. 27. 15:27
Vasvári Tamás / MTI
Klemm Balázs, a Hotel & More tulajdonosa.
Kifizetetlen bérek és számlák, elmaradt közterhek és vissza nem térített foglalási díjak: egyre több jel utal arra, hogy súlyos pénzügyi gondokba került a Hotel & More cégcsoport, amely korábban mintegy húsz szállodát üzemeltetett. A magyarországi Hotel & More cégcsoport újabb szállodaüzemeltető cége került bajba.

Elrendelte a bíróság a Hotel & More Szállodák Zrt. egyik leányvállalatának, a Hotel & More Sartor Kft.-nek a felszámolását – derül ki a cégiratokból. A felszámolást tavaly októberben kezdeményezték, de már egy ideje problémák mutatkoztak a leánycégnél: több mint 30-szor jegyeztek be végrehajtást, majd törlést, a NAV törölte a cég adószámát, ezt a cégbíróságnak májusban megküldött értesítésben azzal indokolták, hogy „a társaság az állami adó- és vámhatósághoz az általános forgalmi adóról teljesítendő összesítő nyilatkozat benyújtására vonatkozó, vagy a havi adó- és járulékbevallási kötelezettségének nem tett eleget”, egyben kérte a cég törlését. Június elején a bíróság el is rendelte a Hotel & More Sartor kényszertörlését, de végül felszámolásba fordult az eljárás.

Sorra vették vissza a lánctól a szállodák üzemeltetését, majd nem fizették ki a dolgozókat

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