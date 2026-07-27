Szállodabirodalom omlik össze? Több helyen maradtak pénz nélkül dolgozók és vendégek

Elrendelte a bíróság a Hotel & More Szállodák Zrt. egyik leányvállalatának, a Hotel & More Sartor Kft.-nek a felszámolását – derül ki a cégiratokból. A felszámolást tavaly októberben kezdeményezték, de már egy ideje problémák mutatkoztak a leánycégnél: több mint 30-szor jegyeztek be végrehajtást, majd törlést, a NAV törölte a cég adószámát, ezt a cégbíróságnak májusban megküldött értesítésben azzal indokolták, hogy „a társaság az állami adó- és vámhatósághoz az általános forgalmi adóról teljesítendő összesítő nyilatkozat benyújtására vonatkozó, vagy a havi adó- és járulékbevallási kötelezettségének nem tett eleget”, egyben kérte a cég törlését. Június elején a bíróság el is rendelte a Hotel & More Sartor kényszertörlését, de végül felszámolásba fordult az eljárás.

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