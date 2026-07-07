A látottak alapján megérdemelten! Trossard kapott ragyogó indítást, a centerezése viszont a blokkoló védő lábán felperdült, Freeman pedig csak röviden fejelte el. Így is három amerikai védő közé hullott be a labda, akik egymásra vártak, így a berobbanó Raskin simán lecsaphatott rá, középre gurított és az érkező De Keteleare az üres kapuba passzolt.