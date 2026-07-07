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Foci-vb, nyolcaddöntő: Egyesült Államok – Belgium 1-2

Charles De Ketelaere duplázott az Egyesült Államok ellen.
Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images
Charles De Ketelaere duplázott az Egyesült Államok ellen.
admin Aranyossy Áron
2026. 07. 07. 01:47FRISSÍTVE: 2026. 07. 07. 02:44
Charles De Ketelaere duplázott az Egyesült Államok ellen.
Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images
Charles De Ketelaere duplázott az Egyesült Államok ellen.
Júl. 7. Július 7. 02:00
SEATTLE Lumen Field
USA Egyesült Államok
1:2
BEL Belgium
NYOLCADDÖNTŐ
közvetítés
Charles De Ketelaere
De Ketelaere
8
Amadou Onana
Onana
20
Hans Vanaken
Vanaken
20
Malik Tillman
Tillman
30
Charles De Ketelaere
De Ketelaere
32
Weston McKennie
McKennie
34
3-5-2
4-2-3-1
Matthew Freese Freese 24
Alexander Freeman Freeman 16
Chris Richards Richards 3
Tim Ream Ream 13
Antonee Robinson A. Robinson 5
Weston McKennie McKennie 8
Tyler Adams Adams 4
Malik Tillman Tillman 17
Sergino Gianni Dest Dest 2
Folarin Balogun Balogun 20
Christian Pulisic Pulisic 10
Thibaut Nicolas Marc Courtois Courtois 1
Brandon Mechele Mechele 4
Maxim De Cuyper De Cuyper 5
Nathan Ngoy Ngoy 25
Timothy Castagne Castagne 21
Amadou Onana Onana 24
Charles De Ketelaere De Ketelaere 17
Nicolas Raskin Raskin 23
Youri Tielemans Tielemans 8
Dodi Lukebakio Lukebakio 14
Leandro Trossard Trossard 10
42'

Lukebakio kihagyta!

Pocsékul védekeztek az amerikaiak egy szabadrúgásnál, Lukebakio teljesen tisztán érkezett és fejelt, de kapu mellé bólintott. Megköszönhetik neki az amerikaiak…

38'

Freese véd újra

Rafkósak voltak a belgák, ezúttal a rövidre lőtt szögletből fejelt kapura Raskin, de az amerikai kapus résen volt.

33'
24.hu

Hát, ez nem tartott sokáig!

Megint Trossard kapott labdát a bal szélen, jól is ívelte az ötösre a labdát, Tim Reamet pedig könnyedén elnyomta De Ketelaere, hogy a kapuba bólintson.

31'

Hű, hát ez nem volt benne, de egyenlített az amerikai csapat!

Szép csendben csordogált a meccs az ivószünetet követően, majd Balogun jókor esett el, amint a vállára került egy belga kéz. A megítélt szabadrúgást Malik Tillman lőtte kapura, a sorfalban felugró Vanaken fején viszont megpattant a labda, ami becsapta Courtois-t. Ez nagyon nem volt benne a meccsben!

20'

Ez azért dráma a javából

Onana leült a kispadra, nem tudja folytatni a játékot. Az ő kiválása érzékeny veszteség a középpályáról. Közben Mechele is a földön maradt. Onana helyett Vanaken folytatja.

17'
24.hu

Altatnak a csapatok

Szegény Onana térde kicsit maga alá fordult, azonnal jelezte, hogy ápolást kér. Nem történt szinte semmi az elmúlt hét percben…

9'

Vezet Belgium!

A látottak alapján megérdemelten! Trossard kapott ragyogó indítást, a centerezése viszont a blokkoló védő lábán felperdült, Freeman pedig csak röviden fejelte el. Így is három amerikai védő közé hullott be a labda, akik egymásra vártak, így a berobbanó Raskin simán lecsaphatott rá, középre gurított és az érkező De Keteleare az üres kapuba passzolt.

7'

Tielemans foghatja a fejét!

Lukebakio ritmust váltott, ezzel meg is mozgatta az amerikai védőket, majd a felfutó Castagne kapta a labdát. A centerezését belsővel akarta kapuba lőni Tielemans, de csúnyán kapu mellé gurított.

2'

Freese ngyot védett

Rögtön a második percben szöglethez jutottak a belgák, az első lövés még a blokkban elakadt, Castagne ismétlését viszont Freese kiszedte a jobb felső sarokból.

01:46

Miért játszhat mégis Balogun?

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) felfüggesztette a Bosznia-Hercegovina ellen kiállított amerikai támadó, Folarin Balogun eltiltását. Donald Trump amerikai elnök csörgette meg Gianni Infantinót, a FIFA első emberét, hogy közbenjárjon nála Bolagun felmentése ügyében, ezt hétfőn elismerte.

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