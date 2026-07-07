Lukebakio kihagyta!
Pocsékul védekeztek az amerikaiak egy szabadrúgásnál, Lukebakio teljesen tisztán érkezett és fejelt, de kapu mellé bólintott. Megköszönhetik neki az amerikaiak…
Pocsékul védekeztek az amerikaiak egy szabadrúgásnál, Lukebakio teljesen tisztán érkezett és fejelt, de kapu mellé bólintott. Megköszönhetik neki az amerikaiak…
Rafkósak voltak a belgák, ezúttal a rövidre lőtt szögletből fejelt kapura Raskin, de az amerikai kapus résen volt.
Megint Trossard kapott labdát a bal szélen, jól is ívelte az ötösre a labdát, Tim Reamet pedig könnyedén elnyomta De Ketelaere, hogy a kapuba bólintson.
Szép csendben csordogált a meccs az ivószünetet követően, majd Balogun jókor esett el, amint a vállára került egy belga kéz. A megítélt szabadrúgást Malik Tillman lőtte kapura, a sorfalban felugró Vanaken fején viszont megpattant a labda, ami becsapta Courtois-t. Ez nagyon nem volt benne a meccsben!
Olyan békésen gurigáznak hátul, mintha ők vezetnének 1-0-ra…
Onana leült a kispadra, nem tudja folytatni a játékot. Az ő kiválása érzékeny veszteség a középpályáról. Közben Mechele is a földön maradt. Onana helyett Vanaken folytatja.
Szegény Onana térde kicsit maga alá fordult, azonnal jelezte, hogy ápolást kér. Nem történt szinte semmi az elmúlt hét percben…
A látottak alapján megérdemelten! Trossard kapott ragyogó indítást, a centerezése viszont a blokkoló védő lábán felperdült, Freeman pedig csak röviden fejelte el. Így is három amerikai védő közé hullott be a labda, akik egymásra vártak, így a berobbanó Raskin simán lecsaphatott rá, középre gurított és az érkező De Keteleare az üres kapuba passzolt.
Lukebakio ritmust váltott, ezzel meg is mozgatta az amerikai védőket, majd a felfutó Castagne kapta a labdát. A centerezését belsővel akarta kapuba lőni Tielemans, de csúnyán kapu mellé gurított.
Rögtön a második percben szöglethez jutottak a belgák, az első lövés még a blokkban elakadt, Castagne ismétlését viszont Freese kiszedte a jobb felső sarokból.
A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) felfüggesztette a Bosznia-Hercegovina ellen kiállított amerikai támadó, Folarin Balogun eltiltását. Donald Trump amerikai elnök csörgette meg Gianni Infantinót, a FIFA első emberét, hogy közbenjárjon nála Bolagun felmentése ügyében, ezt hétfőn elismerte.