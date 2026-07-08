Norvég-angol, Messiék Svájc ellen – így folytatódik a focivébé

Amikor Rubén Vargas értékesítette a maga büntetőjét a Svájc-Kolumbia mérkőzés tizenegyespárbajában a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjében, eldőlt, hogy az európai csapat 1954 után ismét ott lesz a negyeddöntőben.

Ezzel ki is alakult a legjobb nyolc mezőnye az idei vébén és megvannak a párok is a folytatásra.

Bár sok kritika érte az európai csapatokat, végül hat válogatott csak eljutott a torna ezen szakaszába. Dél-Amerikát és Afrikát egy-egy együttes képviseli a negyeddöntőben. Már csak egy, közép-európai idő szerint hajnali mérkőzés lesz a folytatásban. Íme, a menetrend.

Negyeddöntő:

július 9., csütörtök:

Franciaország-Marokkó, Boston 22.00 (1.)

július 10., péntek:

Spanyolország-Belgium, Los Angeles 21.00 (2.)

július 11., szombat:

Norvégia-Anglia, Miami 23.00 (3.)

július 12., vasárnap:

Argentína-Svájc, Kansas City 3.00 (4.)

Elődöntő:

július 14., kedd:

1. negyeddöntő győztese-2. negyeddöntő győztese, Dallas 21.00

július 15., szerda:

3. negyeddöntő győztese-4. negyeddöntő győztese, Atlanta 21.00

Bronzmérkőzés:

július 18., szombat:

az elődöntők vesztesei, Miami 23.00

Döntő:

július 19., vasárnap:

az elődöntők győztesei, New York 21.00