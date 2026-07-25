Új csapata bejelentette a vb-hős kapus, Vozinha érkezését

Nem tartott sokáig, hogy új csapatot találjon magának Vozinha, a világbajnokságon szerepelt, hőssé vált zöld-foki válogatott kapus.

A 40 éves labdarúgó megállapodott a chilei Colo Colóval, amely már be is jelentette az érkezését.

Vozinha főszereplője volt a vb-újonc afrikai csapat szereplésének, amely a csoportkört veretlenül hozta le, a többi közt 0-0-t játszott a későbbi világbajnok Spanyolországgal is. Az egyenes kiesés szakaszban Lionel Messiék is csak a hosszabbításban tudták legyűrni a zöld-fokiakat, a nyolcszoros aranylabdás is dicsérte a kapust, akinek nyolc védése volt a meccsen.

Vozinha úgy érkezett meg az idei vébére, hogy lejárt a szerződése a portugál másodosztályú Chavesnél. A tornán aztán olyan teljesítményt nyújtott, hogy az Instagram-követőinek száma 50 ezerről 29,5 millióra nőtt, és a hírek szerint a Messit foglalkoztató Inter Miami is elgondolkodott a leigazolásán.

A Colo Colo 34 aranyérmével a chilei labdarúgás legsikeresebb klubja, amely az előző szezonban csak a nyolcadik lett, most viszont utcahosszal vezeti a bajnokságot.