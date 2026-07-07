„Sírj, kiabálj, énekelj, öleld meg a melletted állót!” – Argentína örömmámorban, Messit istenítik a lapok

Az argentin Clarín „a La Scaloneta hősies feltámadásáról” írt,

és az élő közvetítésében rémálomgyőzelemnek titulálta a 3-2-es sikert.

A lap külön kiemelte a meghatódott szövetségi kapitány, Lionel Scaloni villámnyilatkozatát: „Nem tudok megszólalni, annyira elérzékenyültem. Micsoda nagyszerű játékosokból álló csapat!” – mondta, majd zokogni kezdett.

A hősiességet sem lehet megtanítani

„Bajnok szív: Argentína 13 perc alatt 0-2-ről 3-2-re fordított, és bejutott a negyeddöntőbe” – írta az argentin Olé, amely kiemelte, hogy „A válogatottnak nem ment jól, Egyiptom már 2-0-ra is vezetett, de megmutatta, mire képes, és megfordította a mérkőzést.”

A lap szakírója, Diego Macias örömében azt sem tudta, hogy fogalmazza meg az érzéseit.

„Sírj, kiabálj, énekelj, öleld meg a melletted állót, hívd fel a barátaidat, menj és ünnepelj egész nap. Még a pályán sem tudjuk, hol is kezdjük. A lelki rugalmasságot nem lehet gyógyszertárban megvenni, és online sem lehet megrendelni.

A hősiességet sem lehet megtanítani. Azt meg kell élni. Argentína átélte a mérkőzést: szenvedett, küzdött, és soha nem adta fel

– írta.

Hozzátéve, hogy a csodához kellett Lionel Messi is, aki adott egy asszisztot, és szerzett egy gólt.

„Soha nem szabad lebecsülni a 10-es számút. Soha nem szabad azt hinni, hogy nincs jó napja. Soha nem szabad azt gondolni, hogy már nem bírja tovább. A Scaloneta lenyűgöző fordítást hajtott végre, és tíz perccel a vége előtt három gólt rúgott Egyiptomnak, így továbbra is él és virul.”

Messi, a megmentő

„Egy bajnok szíve. Argentína padlón volt, de Messi megmentette” – írta a La Nación, hozzátéve: