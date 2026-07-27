Milliárdokat kapott a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia, de nem fizetett bérleti díjat

A Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémiát (KKNKKA) a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján mintegy 70 milliárd forintból építette az állam. 2024. október 12-én adták át. A létesítmény vagyonkezelője, üzemeltetője az a 100 százalékos állami tulajdonban lévő Nemzeti Sportügynökség Zrt. (NSÜ), amely a több mint 200 másik állami tulajdonban lévő sportingatlané is.

„Dr. Schmidt Ádám, aki 2022 és 2026 májusa között volt sportállamtitkár, mint az NSÜ tulajdonosi joggyakorlója, 2024. december 19-én, azaz alig két hónappal az átadást követően különböző jogszabályokkal alátámasztva arról rendelkezett a 18/2024 (XII.19) számú határozatában, hogy felesége, Kovács Katalin, a saját nevét viselő akadémia vezetője »közfeladat ellátása« jogcímen ingyen, azaz bérleti díj megfizetése nélkül használhassa a létesítményt határozatlan időre. Azóta mindösszesen havi 50 ezer forint + áfa közüzemi átalányt térít meg, ugyanakkor nem fizet a takarításért, a biztonsági szolgálatért, az uszoda, a konditerem, a hajótároló, a magaslati szoba, az ultramodern edzőmedencék stb. használatáért, de azért a 30 szoba igénybevételéért sem, amelyeket a sportág szakembereit is megosztó módon az ország több szegletéből beköltöztetett fiatal kajak-kenus akadémisták vehetnek igénybe” – írta Kálnoki-Kiss.

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Hozzátette, az NSÜ a létesítmény üzemeltetésére 2025-ben bruttó 3 065 628 112, 2026 első félévében bruttó 1 117 689 417 forint állami forrást költött, ennyibe került az akadémia működése az adófizetőknek.

Az NSÜ által üzemeltetett állami sportingatlanok esetében nincs még egy olyan sportszervezet, amely tulajdonosi határozat alapján ne fizetne bérleti díjat annak használata után, még ha kedvezményeset is.

Eközben a KKNKKA sportszakmai támogatása exponenciálisan emelkedett: a 2020-ban létrehozott Alapítvány 2021-ben 331,6 millió, 2022-ben 709,6 millió, 2023-ban 820 millió, 2024-ben 813 millió, 2025-ben 970 millió, 2026-ban 1 075 061 050 forint további állami támogatáshoz jutott. Meglehet, hogy ezek a döntések megfelelnek a jelenleg érvényben lévő kormányhatározatoknak, jogszabályoknak, ám indokolatlan előnyben részesítenek egyetlen sportági szereplőt a többivel szemben, és finoman szólva szembe mennek a jó erkölccsel.”

A sportállamtitkár ezért első lépésként arra kérte Pósfai Gábor belügyminisztert, hogy tulajdonosi joggyakorlóként rendelkezzen arról, hogy a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia 2026. augusztus 1-jétől az általa igénybe vett területért, szolgáltatásokért fizessen bérleti díjat.

Következő lépésként átvilágítjuk az akadémiai működést, és annak eredménye ismeretében dönt a Sportállamtitkárság a további intézkedésekről

– tette hozzá.