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„Messi legenda, az Isten feltámadt” – így reagált a világsajtó Argentína továbbjutására

Argentina's fans celebrates at the end of the 2026 World Cup round of 16 football match between Argentina and Egypt at Atlanta Stadium in Atlanta on July 7, 2026.
ROBERTO SCHMIDT / AFP
Így ünnepeltek az argentin szurkolók a győzelmet követően
24.hu
2026. 07. 07. 23:11
Argentina's fans celebrates at the end of the 2026 World Cup round of 16 football match between Argentina and Egypt at Atlanta Stadium in Atlanta on July 7, 2026.
ROBERTO SCHMIDT / AFP
Így ünnepeltek az argentin szurkolók a győzelmet követően
Az argentin lapokból már szemezgettünk a világbajnoki címvédő keddi, elképesztő mérkőzését követően, amelye kétgólos hátrányról fordítva 3-2-re legyőzte Egyiptomot, és bejutott a negyeddöntőbe. De mit írt a világsajtó erről a teljesítményről?

„Történelemkönyvekbe illő mérkőzés volt. Minden megvolt benne: gólok, tizenegyesek, viták, egy utolsó pillanatban kiharcolt győzelem” – írta a spanyol Marca.

A szintén spanyol Mundo Deportivo a könnyeket is kiemelte:

Messi sír, történelmi argentin visszatérés

– állt a címben.

A madridi AS kezdetben az „Enzo a sztár, Messi pedig a legenda” címmel próbálkozott, utalva arra, hogy Enzo Fernandez szerezte a győztes találatot, és ugyan Messi kihagyott egy bünetőt, a hajrában csak szerzett egy gólt és kiosztott egy gólpasszt.

Később aztán merészebb címet választott: „Isten feltámadt”.

Argentína még mindig Messi és tíz másik játékos

– áll a katalán Sport beszámolójában.

„A Zöld-foki szigetek elleni meccs figyelmeztetés volt, de az Egyiptom elleni már egy olyan pofon, ami kizökkent és megszégyenít. De Argentína időben reagált, túlélte ezt a inkább hitpróbát, mint futballt jelentő mérkőzést, és 0–2-ről fordítva bejutott a negyeddöntőbe” – írta.

A történelem egyik legnagyobb feltámadása

A német Bild is a látványos fordítást emelte ki, és a „Messi-Wahnsinn” (Messi-őrület) címmel operált.

„A 13 perces roham, ami megmentette Messit a vb-katasztrófától” – állt a The Wall Street Journal szalagcímében. A lap kiemelte, hogy Argentína négy napon belül másodszor állt közel a kieséshez.

A New York Times dicsérte Argentína visszatérését, drámai meccsként jellemezve azt, hogy legyőzték Egyiptomot. „Argentína a történelem egyik legnagyobb feltámadását mutatta be, miután 0-2-es hátrányból legyőzte és kiverte Egyiptomot” – áll az újságban.

Eközben Egyiptomban siránkoznak az eltékozolt lehetőség és az elpazarolt előny miatt.

„A válogatott vb-menetelése szívszorító módon ért véget” – írta az Ahrmam Online, amely Messi estéjét frusztrálónak írta le a kihagyott tizenegyes és az első félidőbeli kapufa miatt. De azt elismerte, hogy a mérkőzés utolsó szakaszában mégis ő állt Argentína felzárkózásának élére.

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