„Messi legenda, az Isten feltámadt” – így reagált a világsajtó Argentína továbbjutására

„Történelemkönyvekbe illő mérkőzés volt. Minden megvolt benne: gólok, tizenegyesek, viták, egy utolsó pillanatban kiharcolt győzelem” – írta a spanyol Marca.

A szintén spanyol Mundo Deportivo a könnyeket is kiemelte:

Messi sír, történelmi argentin visszatérés

– állt a címben.

A madridi AS kezdetben az „Enzo a sztár, Messi pedig a legenda” címmel próbálkozott, utalva arra, hogy Enzo Fernandez szerezte a győztes találatot, és ugyan Messi kihagyott egy bünetőt, a hajrában csak szerzett egy gólt és kiosztott egy gólpasszt.

Később aztán merészebb címet választott: „Isten feltámadt”.

Argentína még mindig Messi és tíz másik játékos

– áll a katalán Sport beszámolójában.

„A Zöld-foki szigetek elleni meccs figyelmeztetés volt, de az Egyiptom elleni már egy olyan pofon, ami kizökkent és megszégyenít. De Argentína időben reagált, túlélte ezt a inkább hitpróbát, mint futballt jelentő mérkőzést, és 0–2-ről fordítva bejutott a negyeddöntőbe” – írta.

A történelem egyik legnagyobb feltámadása

A német Bild is a látványos fordítást emelte ki, és a „Messi-Wahnsinn” (Messi-őrület) címmel operált.

„A 13 perces roham, ami megmentette Messit a vb-katasztrófától” – állt a The Wall Street Journal szalagcímében. A lap kiemelte, hogy Argentína négy napon belül másodszor állt közel a kieséshez.

A New York Times dicsérte Argentína visszatérését, drámai meccsként jellemezve azt, hogy legyőzték Egyiptomot. „Argentína a történelem egyik legnagyobb feltámadását mutatta be, miután 0-2-es hátrányból legyőzte és kiverte Egyiptomot” – áll az újságban.

Eközben Egyiptomban siránkoznak az eltékozolt lehetőség és az elpazarolt előny miatt.

„A válogatott vb-menetelése szívszorító módon ért véget” – írta az Ahrmam Online, amely Messi estéjét frusztrálónak írta le a kihagyott tizenegyes és az első félidőbeli kapufa miatt. De azt elismerte, hogy a mérkőzés utolsó szakaszában mégis ő állt Argentína felzárkózásának élére.