„Ennek semmi köze a futballhoz!” – szétszedte Argentínát a világbajnok német futballista

Völler úgy fogalmazott, hogy a német válogatottnak sokkal jobb védekezést kellene bemutatnia, majd bírálta azokat a véleményeket, amelyek szerint a vébén Argentína lett volna a jó védekezés mintaképe.

Ez érthetetlen! Sokan az argentinokat használták példaként, de szerintem ez rossz és kissé képmutató. Nem akarok olyan német csapatot látni, amely úgy játszik, mint Argentína. Ennek semmi köze a futballhoz

– nyilatkozta, és a Bild szerint ez tapsvihart váltott ki a teremben.

A játékosként 1990-ben világbajnokságot, négy évvel korábban vb-ezüstérmes csatár tisztázta, bár elismeri a dél-amerikaiak eredményeit, de nem értette a széles körű dicséretet az argentinok agresszív és néha sportszerűtlen játékstílusáért.

Szerinte, ha már meríteni kell máshonnan, akkor inkább Spanyolország és különösen Anglia mutatta meg a világbajnokságon, hogyan kell sikeresen védekezni anélkül, hogy feladnák a saját játékstílusukat.