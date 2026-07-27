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Foci foci vb 2026

„Ennek semmi köze a futballhoz!” – szétszedte Argentínát a világbajnok német futballista

Argentina's forward #10 Lionel Messi fouls Spain's defender #22 Pau Cubarsi during the 2026 World Cup football tournament final match between Spain and Argentina at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on July 19, 2026.
FRANCK FIFE / AFP
Lionel Messi
24.hu
2026. 07. 27. 18:53
Argentina's forward #10 Lionel Messi fouls Spain's defender #22 Pau Cubarsi during the 2026 World Cup football tournament final match between Spain and Argentina at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on July 19, 2026.
FRANCK FIFE / AFP
Lionel Messi
Min kellene javítani a német válogatottnak, tették fel a kérdést tették fel Rudi Völlernek, a helyi szövetség (DFB) sportigazgatójának, aki a mainzi edzői kongresszuson kifejtette véleményét a világbajnoki ezüstérmes argentin csapatról is.

Völler úgy fogalmazott, hogy a német válogatottnak sokkal jobb védekezést kellene bemutatnia, majd bírálta azokat a véleményeket, amelyek szerint a vébén Argentína lett volna a jó védekezés mintaképe.

Ez érthetetlen! Sokan az argentinokat használták példaként, de szerintem ez rossz és kissé képmutató. Nem akarok olyan német csapatot látni, amely úgy játszik, mint Argentína. Ennek semmi köze a futballhoz

– nyilatkozta, és a Bild szerint ez tapsvihart váltott ki a teremben.

A játékosként 1990-ben világbajnokságot, négy évvel korábban vb-ezüstérmes csatár tisztázta, bár elismeri a dél-amerikaiak eredményeit, de nem értette a széles körű dicséretet az argentinok agresszív és néha sportszerűtlen játékstílusáért.

Szerinte, ha már meríteni kell máshonnan, akkor inkább Spanyolország és különösen Anglia mutatta meg a világbajnokságon, hogyan kell sikeresen védekezni anélkül, hogy feladnák a saját játékstílusukat.

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