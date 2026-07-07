2026-os fifa-világbajnokságargentin válogatottfoci vb 2026hajdú b. istván
Foci foci vb 2026

„Nincs vége, Kicsi” – mondta zárszóként Hajdú B. István az argentinok továbbjutása után

Hajdú B. István
Cseke Csilla / MTI / MTVA
24.hu
2026. 07. 07. 21:01
Hajdú B. István
Cseke Csilla / MTI / MTVA

A címvédő argentin labdarúgó-válogatott a 79. perc elején még kétgólos hátrányban volt Egyiptom ellen a világbajnokságon, azonban még a rendes játékidőben fordított és 3-2-vel jutott tovább legjobb nyolc közé. Az M4 Sport kommentátora, Hajdú B. István úgy köszönt el a közvetítése végén, hogy talán mi magyarok azt is mondhatjuk,

Nincs vége, Kicsi!

– adta át a szót a rutinos kommentátor a stúdiónak, vélhetően Lionel Messire utalva, de elég áthallásos módon egy korábbi Menczer Tamás és Magyar Péter közti csörtét megidézve. Szimbolikus, hogy mindez azon a napon történt, amikor elsötétült az M1 adása és a hirado.hu. Az M1-en 19:56-kor, A tanú című filmmel indult újra az adás.

Hajdú B. István az M4 Youtube-csatornáján novemberben még Petrovics-Mérei Andrea, Bognár György, és az akkori miniszterelnök, Orbán Viktor társaságában értékelte ki azt, hogy a magyar válogatott 40 év után sem jutott ki a világbajnokságra, miután egy 96. percben bekapott góllal elbukott Írország ellen, és így lemaradt a pótselejtezőről.

Kapcsolódó
Josko Gvardiol gólját nem adták meg.
„Technológiai visszaélés” – a horvátok nem törődnek bele a vb-kiesésbe, magyarázatot követelnek a FIFA-tól
Tiltakozó levelet küldött a horvát szövetség Gianni Infantinónak.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

FOCI-VB 2026 - ADATBANK

Menetrend Tabella Csapatok Góllövők Helyszínek Ágrajz

Egri Viktor: Ancelotti úgy zsugorodott a kispadon, mint a vízzel leöntött Nyugati Boszorkány

Friss

Népszerű

Összes
Lionel Andres Messi (Argentina) scores and celebrates his teams second goal during Round of 16 FIFA World Cup 2026, Argentina and Egypt, Atlanta Stadium, Atlanta, United States on July 07 2026. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto)
Nincsenek szavak: a 79. percig kétgólos hátrányban volt, mégis továbbjutott Argentína
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik