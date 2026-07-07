„Nincs vége, Kicsi” – mondta zárszóként Hajdú B. István az argentinok továbbjutása után

A címvédő argentin labdarúgó-válogatott a 79. perc elején még kétgólos hátrányban volt Egyiptom ellen a világbajnokságon, azonban még a rendes játékidőben fordított és 3-2-vel jutott tovább legjobb nyolc közé. Az M4 Sport kommentátora, Hajdú B. István úgy köszönt el a közvetítése végén, hogy talán mi magyarok azt is mondhatjuk,

Nincs vége, Kicsi!

– adta át a szót a rutinos kommentátor a stúdiónak, vélhetően Lionel Messire utalva, de elég áthallásos módon egy korábbi Menczer Tamás és Magyar Péter közti csörtét megidézve. Szimbolikus, hogy mindez azon a napon történt, amikor elsötétült az M1 adása és a hirado.hu. Az M1-en 19:56-kor, A tanú című filmmel indult újra az adás.

Hajdú B. István az M4 Youtube-csatornáján novemberben még Petrovics-Mérei Andrea, Bognár György, és az akkori miniszterelnök, Orbán Viktor társaságában értékelte ki azt, hogy a magyar válogatott 40 év után sem jutott ki a világbajnokságra, miután egy 96. percben bekapott góllal elbukott Írország ellen, és így lemaradt a pótselejtezőről.