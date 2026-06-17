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Foci foci vb 2026

Bekezdtek a sztárcsatárok, futballtörténelmet élhettünk át – ez történt a foci-vb hatodik napján

Lionel Messi
Takuya Matsumoto / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP
24.hu
2026. 06. 17. 08:12
Lionel Messi
Takuya Matsumoto / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP
Lionel Messi történelmi triplával indított, Kylian Mbappé és Erling Haaland pedig két gólt szerzett. Jordánia története első vb-mérkőzésén ugyan betalált, de kikapott. Egy török kommentátor nagyot égett, a norvég szurkolók emlékezeteset alakítottak, kiderült, kinek kéne megmentenie a botrányosan rosszul kezdő Tunéziát. A hatodik játéknap összefoglalója.

Ez történt a pályán:

A pályán kívül is zajlott az élet:

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