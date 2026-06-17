Bekezdtek a sztárcsatárok, futballtörténelmet élhettünk át – ez történt a foci-vb hatodik napján

Ez történt a pályán:
- Franciaország felejthető első félidő után végül simán legyőzte Szenegált, Kylian Mbappé két gólt szerzett.
- A norvégok csatársztárja, Erling Haaland is duplával indított, a vébére 1998 után visszatérő csapata pedig 4–1-re verte Irakot.
- Lionel Messi történelmi mesterhármast szerzett, és utolérte Miroslav Klosét.
- Ausztria nagyon megszenvedett Jordániával, de végül csak begyűjtötte a három pontot.
A pályán kívül is zajlott az élet:
- „A miénk a legelnyomottabb csapat a világbajnokságon” – az iráni csapat több segítséget vár a FIFA-tól.
- Az Afrika-specialista, Messiéket megtréfáló edző szép feladatot kapott a vébén.
- Az első vb-meccs után lejárt a vízuma az iráni focistának.
- Felfüggesztettek egy kommentátort, mert összekeverte a csapatokat közvetítés közben.
- Tizenegyes járt volna a franciáknak? Nagy róla a vita.
- A világbajnokság legmenőbb szurkolói versenyben erősen kezdett Norvégia.