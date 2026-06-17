Bekezdtek a sztárcsatárok, futballtörténelmet élhettünk át – ez történt a foci-vb hatodik napján

Takuya Matsumoto / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP

Takuya Matsumoto / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP

Lionel Messi történelmi triplával indított, Kylian Mbappé és Erling Haaland pedig két gólt szerzett. Jordánia története első vb-mérkőzésén ugyan betalált, de kikapott. Egy török kommentátor nagyot égett, a norvég szurkolók emlékezeteset alakítottak, kiderült, kinek kéne megmentenie a botrányosan rosszul kezdő Tunéziát. A hatodik játéknap összefoglalója.