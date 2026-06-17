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Élő Foci

Foci-vb: Ausztria–Jordánia 1-0 (élő)

SANTA CLARA, CALIFORNIA - JUNE 16: Fans of Jordan enjoys the atmosphere before the FIFA World Cup 2026 Group J match between Austria and Jordan at San Francisco Bay Area Stadium on June 16, 2026 in Santa Clara, California. Richard Heathcote/Getty Images/AFP
Richard HEATHCOTE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
admin Pincési László
2026. 06. 17. 05:52FRISSÍTVE: 2026. 06. 17. 06:36
SANTA CLARA, CALIFORNIA - JUNE 16: Fans of Jordan enjoys the atmosphere before the FIFA World Cup 2026 Group J match between Austria and Jordan at San Francisco Bay Area Stadium on June 16, 2026 in Santa Clara, California. Richard Heathcote/Getty Images/AFP
Richard HEATHCOTE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Történelmi mérkőzésre kerül sor Santa Clarában, ahol Jordánia világbajnoki újoncként lép pályára. Ráadásul ellenfelével, az osztrák válogatottal még sohasem találkozott, ez lesz az első alkalom. Kövesse élőben!
Jún. 17. Június 17. 06:00
SAN FRANCISCO Levi's Stadium
AUT Ausztria
1:0
JOR Jordánia
J CSOPORT
közvetítés
Romano Schmid
Schmid
20
4-2-3-1
3-4-3
Alexander Schlager Schlager 1
David Olatukunbo Alaba Alaba 8
Philipp Lienhart Lienhart 15
Phillipp Mwene Mwene 16
Stefan Posch Posch 5
Konrad Laimer Laimer 20
Marcel Sabitzer Sabitzer 9
Nicolas Seiwald Seiwald 6
Romano Schmid Schmid 18
Xaver Schlager Xaver 4
Sasa Kalajdzic Kalajdzic 14
Yazeed Moien Hasan Abdulaila Yazeed 1
Abdallah Mousa Musallam Nasib Nasib 3
Ehsan Manel Farhan Haddad Ehsan 23
Mohammad Abualnadi Abu Alnadi 16
Mohannad Nahmoud Saleh Abu Taha M. Taha 20
Yazan Abo Al Arab Alarab 5
Nizar Al Rashdan Nizar 21
Noor Al Deen Mahmoud Ali Al Rawabdeh Alrawabdeh 8
Ali Olwan Olwan 9
Mousa Mohammad Mousa Sulaiman Al Tamari Altamari 10
Odeh Burhan Shehade Fakhoury Odeh 11
33'

Aktívabb Ausztria

Az ivószünet óta agilisabban futballoznak az osztrákok, de a közel-keletiek védelme egyelőre jól áll a lábán.

22'

Hopp, egy kapufa!

Hoppá, majdnem itt volt az egyelítést, de Olvan fejese a kapufán csattant.

21'

Ausztria-Jordánia 1-0

Schmid kapott egy jó labdát, a kapuval szemben állve kicsit tolt rajta, majd 20 méterről kilőtte a bal felső sarkot (1-0).

17'

Hatalmas Schlager-védés

Az első negyedórában sokkal többet birtokolta a labdát Ausztria (63 százalék), de a legnagyobb helyzetet az ellenfél hagyta ki: al-Fahuri lövését Schlager kapusbravúrral tolta a léc fölé.

1'

Himnuszok után kezdődik!

Előbb az osztrák, majd a jordániai himnusz is elhangzott, kezdődhet a mérkőzés. Az európaiaik indították útjára a labdát.

05:50

Két nagy hiányzó

Ralf Rangnick és Jamal Sellami kihirdették a kezdőcsapatukat. Ausztria a sérült Christoph Baumgartner nélkül játszik, helyette Sasa Kalajdzic lép pályára. Jordánia színeiben Odeh Al Fakhouri tölti be a Yazan Al Naimat sérülése miatt keletkezett űrt.

05:50

Utóbbi meccsek mérlege

Ausztria mérlege a legutóbbi öt mérkőzésén négy győzelem és egy döntetlen, ugyanez a jordánok esetében két vereség és három döntetlen.

05:49

Történelmi csata

A J csoport másik két csapata Ausztria és Jordánia Santa Clarában találkozik egymással. A közel-keletiek újoncok, míg az osztrákok legutóbb 1998-ban szerepeltek világbajnokságon, de a legutóbbi két Európa-bajnokságon továbbjutottak a csoportkörből, a selejtezőcsoportjukban pedig mindössze két pontot veszítettek.

05:49

Messi parádézott

A J csoport magyar idő szerint hajnalban kezdte meg szereplését, a címvédő argentin válogatott a világbajnoki gólrekordot beállító Lionel Messi triplájával 3-0-ra legyőzte Algéria legjobbjait. A legenda a torna első triplázójaként beérte a vb-k történetének legeredményesebb játékosát, a német Miroslav Klosét (16-16 találat), és 38 évesen, 357 naposan ő lett a legidősebb gólszerző, megelőzve a kameruni Roger Millát, aki 1990-ben 38 évesen és 34 naposan talált be.

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