A J csoport magyar idő szerint hajnalban kezdte meg szereplését, a címvédő argentin válogatott a világbajnoki gólrekordot beállító Lionel Messi triplájával 3-0-ra legyőzte Algéria legjobbjait. A legenda a torna első triplázójaként beérte a vb-k történetének legeredményesebb játékosát, a német Miroslav Klosét (16-16 találat), és 38 évesen, 357 naposan ő lett a legidősebb gólszerző, megelőzve a kameruni Roger Millát, aki 1990-ben 38 évesen és 34 naposan talált be.

2 – At 38 years, 357 days old, Lionel Messi is the oldest player to score multiple goals in a FIFA World Cup match, surpassing Roger Milla (38y 34d) in 1990. Eternal. pic.twitter.com/45K7TFiBu9 — OptaJoe (@OptaJoe) June 17, 2026