Aktívabb Ausztria
Az ivószünet óta agilisabban futballoznak az osztrákok, de a közel-keletiek védelme egyelőre jól áll a lábán.
Az ivószünet óta agilisabban futballoznak az osztrákok, de a közel-keletiek védelme egyelőre jól áll a lábán.
Hoppá, majdnem itt volt az egyelítést, de Olvan fejese a kapufán csattant.
Schmid kapott egy jó labdát, a kapuval szemben állve kicsit tolt rajta, majd 20 méterről kilőtte a bal felső sarkot (1-0).
Az első negyedórában sokkal többet birtokolta a labdát Ausztria (63 százalék), de a legnagyobb helyzetet az ellenfél hagyta ki: al-Fahuri lövését Schlager kapusbravúrral tolta a léc fölé.
De Haddad lövése az oldalhálót találta el.
Előbb az osztrák, majd a jordániai himnusz is elhangzott, kezdődhet a mérkőzés. Az európaiaik indították útjára a labdát.
Abu Laila – Haddad, Naszib, Al-Arab, Abu al-Nadi, Taha – Tamari, Al-Rasdan, Al-Ravabdeh, al-Fahuri – Olvan
تشكيلة منتخب النشامى لمواجهة النمسا ضمن نهائيات كأس العالم 2026
#معك_يالنشمي pic.twitter.com/oHxk9AAQrV
— Jordan FA – الاتحاد الأردني لكرة القدم (@JordanFA) June 17, 2026
Ausztria: Schlager – Posch, Lienhart, Alaba – Mwene, X. Schlager, Seiwald, Laimer – Schmid, Sabitzer – Kalajdzic.
Our starting . Ready for the return to the biggest stage. #GemeinsamÖSTERREICH #ATeamOneFamily #FIFAWorldCup pic.twitter.com/PqXC7pGH2V
— ÖFB – oefb.at (@oefb1904) June 17, 2026
Ralf Rangnick és Jamal Sellami kihirdették a kezdőcsapatukat. Ausztria a sérült Christoph Baumgartner nélkül játszik, helyette Sasa Kalajdzic lép pályára. Jordánia színeiben Odeh Al Fakhouri tölti be a Yazan Al Naimat sérülése miatt keletkezett űrt.
Ausztria mérlege a legutóbbi öt mérkőzésén négy győzelem és egy döntetlen, ugyanez a jordánok esetében két vereség és három döntetlen.
A J csoport másik két csapata Ausztria és Jordánia Santa Clarában találkozik egymással. A közel-keletiek újoncok, míg az osztrákok legutóbb 1998-ban szerepeltek világbajnokságon, de a legutóbbi két Európa-bajnokságon továbbjutottak a csoportkörből, a selejtezőcsoportjukban pedig mindössze két pontot veszítettek.
A J csoport magyar idő szerint hajnalban kezdte meg szereplését, a címvédő argentin válogatott a világbajnoki gólrekordot beállító Lionel Messi triplájával 3-0-ra legyőzte Algéria legjobbjait. A legenda a torna első triplázójaként beérte a vb-k történetének legeredményesebb játékosát, a német Miroslav Klosét (16-16 találat), és 38 évesen, 357 naposan ő lett a legidősebb gólszerző, megelőzve a kameruni Roger Millát, aki 1990-ben 38 évesen és 34 naposan talált be.
2 – At 38 years, 357 days old, Lionel Messi is the oldest player to score multiple goals in a FIFA World Cup match, surpassing Roger Milla (38y 34d) in 1990.
Eternal. pic.twitter.com/45K7TFiBu9
— OptaJoe (@OptaJoe) June 17, 2026